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「滿3次」不讀學校訊息要輔導　母發文嘆：學習當社畜嗎？

媽媽PO出校方通知，認為訊息可以發，但沒必要強迫大家已讀。（圖／翻攝自Dcard）

▲媽媽PO出校方通知，認為訊息可以發，但沒必要強迫大家已讀。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

學校會發重要通知事項、考試資訊到學生的校務系統裡，期望同學能好好把握自己的權益。為了讓大家都能看到訊息內容，台中高工祭出「3次未讀訊息就要參加生活輔導」的作法，但日前一名家長在Dcard發文，抨擊這個方法的必要性，嘆「在畢業前，就要學習如何在職場當一個社畜了是嗎？」

這名家長發文表示，如果訊息裡面有重要的事沒有讀到就算了，「重點是還有補習班、安親班的廣告，沒有點就要跟校安報告為什麼沒有已讀，小孩是要怎麼解釋？怎麼知道點進去他有沒有收益？沒有需求，為什麼要強迫點補習班的廣告？」原PO也分享APP，表示學校方好像可以透過程式看到誰有沒有已讀。

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文章引起許多網友注意，好奇發問程式內容，原PO也更新文章，「我家小朋友未讀訊息150多則，他說學校很常叫幹部去集合，回來跟同學宣布事情，然後又在這個軟體上發一模一樣的東西。小朋友是覺得，這樣幹部去集合幹嘛，東西就自己看就好了，很多此一舉」，她也力挺小孩，直言「個人是覺得，訊息可以發，但沒必要強迫大家已讀，有需要的人自行取用就好了」。

不少網友也吐槽規定超奇葩，「是我就不已讀，也不去解釋，有事情叫他自己來找我，被記過就讓他記，再去找記者就好了」、「寄信跟教育部投訴了啦，沒點訊息跟校園安全的實質關係？不當聯結耶，要求點廣告是在圖利廠商嗎？」

也有人幽默表示找到新商機，「用外掛模擬器已讀並且開賣場，一個月自動已讀只收30元，爭取在畢業前賺到第一桶金」、「一個月30元能幫我解決這種鳥事，我還真的會掏錢」。

留言也有學生為校方說話，他提出理由，表示現在學校因應教育局的環保政策，已經不用紙張通知學生事情，也因此重要資訊怕學生忽略掉，「連個一天不過5條訊息的校務系統訊息都不願意看，到時候出社會工作會看工作用群組嗎？」

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