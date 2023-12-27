煮一餐「控制在50元以內」可能嗎？達人曝省錢食譜：含肉吃6餐

▲台灣近年物價上漲相當有感，同樣的價錢能買到的品項也越來越少。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

隨著物價上漲，許多人在消費時對於開銷變大皆十分有感。一名網友表示，他近日去超市買東西時，發現肉品區價格「驚為天人」，尤其牛肉又比其他肉類貴上不少，讓他不禁感嘆「現在煮一餐要含肉，是不是很難壓到50（元）以內啊？」引發不少網友討論。

一名網友在PTT發文指出，他近日去超市買東西，經過肉品區時驚訝發現「現在牛肉都這麼貴的嗎？」就連雞肉普遍也變貴一些，但至少沒差這麼多，讓他心累求問「現在煮一餐要含肉，是不是很難壓到50（元）以內啊？」同時也感嘆「難怪外食可以漲這麼多」。

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貼文一出，不少網友紛紛附和「真的沒辦法…」、「燒臘都70漲到120了」、「去牢房裡面很有機會」、「水煮白開水」、「要營養均衡非常困難吧，預算拉高點吧」、「好一點的泡麵都要40起跳了，如果再加個蛋10元、青菜10元就不只50了」、「去超市買東西就別說想省錢了」。

不過，也有網友分享超省錢食譜，表示「兩包統一肉燥麵加個蛋應該不超過50吧」、「可以還能吃很好，燉牛腩咖哩」、「簡單啦，碎肉咖哩，還可以，絞肉不算貴，咖哩用便宜蔬菜，一鍋300元成本，分個6餐一定只多不少」、「你一餐只吃幾顆水餃的話，應該可以」、「可以，但份量要吃個兩天」。