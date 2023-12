噁爆！英女吃沙拉咬到「恐怖小腳」　主廚竟回：是黑荳蔻

▲英國一名女子在吃沙拉時,竟吃到一隻「小動物的腳」,讓她感到身體不適。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

英國一名33歲女子本周在特倫特河畔斯托克(Stoke-on-Trent)著名的亞洲餐廳Bon Pan用餐時,發現她的印度烤雞沙拉裡居然出現了一隻「小動物的腳」,讓她感覺腸胃非常不舒服。豈料,她向餐廳反映後,廚師居然堅稱那是一顆荳蔻,讓她憤怒不已。

據《每日郵報》報導,這名女子12月20日與家人到Bon Pan家庭聚餐,不料竟意外在自己的印度烤雞沙拉中,發現一隻不尋常的異物。女子認為,這肯定是一隻「小動物的腳」,於是立刻向餐廳經理反映她的疑惑。

