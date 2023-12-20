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男遭兵變才知女友「千人斬」　一看下體超多珍珠！嚇壞求救醫生

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲男子遭女友「兵變」傷心欲絕，不料友人的安慰讓他晴天霹靂，情緒從悲傷漸漸母湯...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

一名男子當兵期間遭女友「兵變」，不料友人為了安慰，竟透露女方其實早已「千人斬」，「分了也好，以前不敢告訴你，那女的性生活超亂」。男子一聽嚇壞，趕緊檢查生殖器，意外發現龜頭上有一顆顆凸起物，以為中了菜花，衝到醫院檢查。醫生看完告訴他「這是珍珠疹」，但男子還是覺得「毛毛的」。

根據《聯合新聞網》報導，泌尿專科醫師陳昭安表示，這名23歲阿兵哥自述龜頭、尿道周圍有許多針頭般大小的白色凸起物，慌張地求助說「我一定是得了菜花」。他向男子解釋，這是良性的珍珠疹，其實不必治療，但男子堅持「以前沒有，是新長出來的」，最後除了自費打雷射，也接種HPV菜花疫苗。

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事實上，國健署網站曾介紹，幾乎超過一半的男性都有陰莖珍珠，只是有的人多一點，有的人少一點，是一個正常的生理現象，並非由细菌、病毒所引起的，只是單純由腺體分泌與包皮垢刺激引起的增生，所以不會致病，也不需要治療。

林政賢皮膚科診所也曾經發表文章介紹，陰莖珍珠樣丘疹是一種良性的血管纖維瘤，主要發生於龜頭的冠狀溝上，外觀上呈現排列整齊、黃色或白色的分散性小丘疹，臨床上很容易被誤認為是「菜花」，讓許多男性擔心不已。

林醫師指出，珍珠疹分佈較為均勻、規則，大小較為一致，而且每顆丘疹的頭部較圓，通常存在時間會很久，數量維持穩定，不會越長越多，但菜花呈群聚分布，一區一區，每區包含數量不等的菜花病灶，「菜花的每顆丘疹頭部是尖的，會如同花椰菜的型態般生長。」

林醫師強調，陰莖珍珠疹是良性，不會有惡性變化，一般不需要治療，但如果很在意美觀問題，或怕被伴侶懷疑得了性病，可以考慮以電燒、汽化型雷射、手術切除、磨皮等方式來去除，但容易留下疤痕，另一種則是脈衝染料雷射，在治療1至3次後，除了可能有輕微的短暫瘀青，幾乎不太有疼痛感，也沒傷口，不會留下疤痕，是不錯的選擇。

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