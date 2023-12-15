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社會 社會焦點 保障人權

新北選舉蒐證管制中心掛牌成立　嚴防突發事件盼讓選舉順利進行

▲新北市成立選舉蒐證管制中心，促使本次大選順利。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市成立選舉蒐證管制中心，嚴防突發干擾事件發生。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

台灣第16任總統副總統及立法委員選舉，已進入最後倒數白熱化階段，新北警局為強化選舉期間安全維護工作，今天（15日）起，由新北市刑事警察大隊及各分局，同步成立「選舉蒐證管制中心」，掌握預警情資，嚴防各種突發事件及干擾選舉狀況發生，展現警方落實維護選舉秩序的決心。

警政署長黃明昭日前視察新北警局執行治安維護及選舉查察工作時，特別對與會各級幹部強調選舉期間候選人人身及競選活動安全的重要性，警察機關各單位務必嚴陣以待，在重大活動場合更應該加派警力針對周邊環境及人員加強巡視，防處可能發生危害滋擾之情形，避免有安全死角。

▲新北市成立選舉蒐證管制中心，促使本次大選順利。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲現場指揮官在活動進出口及制高點進行多角度複式蒐證，嚇阻不法分子試圖藉滋事擾亂活動。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市警察局依警政署所規劃執行蒐證策略，進行一連串選舉活動安維蒐證教育訓練，強化各分局所屬人員執行活動蒐證方式及技巧，由現場指揮官規劃在活動進出口及制高點進行多角度複式蒐證，並確保縱深嚴密部署，以喝阻不法分子試圖藉滋事擾亂活動。

新北警察局成立並「蒐證指揮管制中心」後，將派員進駐進行全天候24小時輪值作業，其目的在能有效掌握新北市各項選舉活動安全維護工作，競選活動期間如有大型或跨區活動，則由管制中心統籌規劃跨單位分工及支援，提供偵查單位強而有力事證，藉由落實競選期間各項蒐證工作，全力使選舉活動順遂。

▲新北市成立選舉蒐證管制中心，促使本次大選順利。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市成立選舉蒐證管制中心，全天候24小時輪值作業。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市警察局長廖訓誠表示，在選前淨化治安以及選舉蒐證工作上，全體同仁絕對會全力以赴，秉持「行政中立、依法行政」原則，絕不讓不法分子藉治安事件試圖影響選舉進行。積極打擊各類槍毒犯罪、選舉賭盤及假訊息案件，確保新北市選前治安狀況穩定，使競選活動至選舉投開票日期間安全維護任務圓滿達成。

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