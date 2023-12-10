不爽女友跟異性互動頻繁！醋男西瓜刀把她砍成重傷　下場出爐

▲楊男不滿女友跟異性交往頻繁，竟持刀把人砍成重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東縣楊姓男子不滿在小吃部上班的阮姓女友有異性頻繁聯繫，竟夥同洪姓友人到小吃部找人理論，嚇得阮女躲進店內包廂，但沒想到洪男竟協助將門撞開，楊男在持西瓜刀猛砍阮女，造成阮女全身多處刀傷險些沒命。楊男與洪男事後遭法官判刑，阮女再提民事求償，民事法官則判兩人須連帶賠償110萬9284元。

這起案件發生在2022年6月18日凌晨，楊男因不滿阮女交往複雜，氣得找來洪男憶起到小吃部找人理論，當時阮女嚇得躲進店內包廂，洪男見狀竟立即幫忙將門撞開，楊男進門後便持西瓜刀朝阮女頭、肩部猛砍。

阮女當下瘋狂逃命，但楊男卻殺紅了眼，仍持續在後面追砍，直到店內員工及洪男制止，楊男才停手，但仍造成阮女頭部、肩膀多處刀傷，最重傷勢竟有16公分，所幸經搶救後，阮女才撿回一命。

楊男事後被依殺人未遂罪判刑6年，而洪男因協助楊男，也被依幫助犯傷害罪判刑6個月得易科罰因，全案目前上訴二審審理中。

阮女事後再提民事求償，認為楊、洪兩人須賠償她醫療費、看護費，以及精神慰撫金共110萬9284元。法官近日審結，認為阮女求償有理，因此判准阮女請求，全案仍可上訴。