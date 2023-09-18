妹子主動求歡！爽到一半…見男友欠揍1行為　當場冷了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫freepik）



記者朱祖儀／綜合報導

在親密的時候，另一半做出哪種行為會讓人傷心？一名女網友透露，近日和男友發生性行為的時候，全程都是她主動服務，希望能讓對方感覺到愉悅，但沒想到做到一半，發現對方竟在滑限時動態，讓她相當傻眼，就算想繼續也沒有動力，好奇是不是自己太小題大作？

原PO在Dcard發文表示，近日和男友激情完一次，休息了一下又燃起「性致」，打算再來一次，就主動服務對方。不過她在對方身上努力的時候，對方卻突然拿朋友的限時動態給她看，讓她直接冷掉，但為了不要浪費保險套，只好繼續做下去。

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只是過了一下，她回頭發現男友仍繼續滑手機，頓時沒有繼續做下去的慾望，急忙將動作停下。對方這才發現異狀，急忙詢問狀況，「但我一整個就不想跟他說話，到現在都不想跟他做」。更加困擾的是，她現在連DIY的時候都會想起這件事，不知道該怎麼辦，「是我太小題大作嗎？」

不少人看到後紛紛表示，「真的不行欸…我會很難過」、「真的很解，不認真愛愛還在東看西看」、「這種事還可以不專心喔？」「我會很生氣，不過我會直接跟他說，我們現在先愛愛，等等做完你再看，告訴他在意的點」、「這也太不尊重人了吧，我可能會直接翻臉」、「做的過程中拿手機起來玩是什麼心態，感覺很不尊重，當下的感受也很差」，還有人提醒，「要小心可能是假裝在看限時動態，實則是在偷拍」。

但也有網友指出，「會難過+1，但有時候男生思考迴路好像會跟女生不太一樣，有沒有可能他是想要分心讓自己沒那麼快射？」「我男友看手機是因為太刺激，要轉移注意力，不然就射了」、「我覺得男生在轉移注意力不要這麼快射，因為他們都有一個迷失越久越好，但是我們女生都覺得剛好就好不用這麼久」。