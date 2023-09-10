紐西蘭新聞網專訪　歐江安：中國灰色戰術騷擾嚴重破壞現狀

▲歐江安接受外媒專訪時，中華民國國旗全程入境。（圖／翻攝自紐西蘭新聞網及第三電視台）

記者呂晏慈／台北報導

駐紐西蘭代表歐江安近日接受外媒專訪時表示，中國藉機對台發動實彈軍演，嚴重破壞現狀，呼籲紐西蘭各界支持台灣參與聯合國體系，讓台灣為世界做出更多貢獻；而紐西蘭政府發布首份國家安全戰略報告，顯示對區域安全挑戰已高度警覺，並重視對紐國軍備戰力的改革。

紐西蘭新聞網（Newshub）及第三電視台（TV3）在9月9日「晚間6時新聞實況」（Live at 6PM）播出我國駐紐西蘭代表歐江安大使的專訪影片，並以「台灣駐紐西蘭代表警示中國日趨武斷」（Taiwan representative in New Zealand warns about “a more assertive” China）為題進行報導。

針對記者詢問中國對台威脅是否真實，歐江安說明，中國近乎每日無故以軍艦、軍機等騷擾台灣，採取灰色戰術，包括跨越台海中線、入侵我國航空識別區（ADIZ），更經常藉機對台發動實彈軍演，挑釁濃厚，嚴重破壞現狀。

歐江安指出，由於台海和平穩定攸關全球利益，台灣製造全球大多數尖端晶片、過半數的國際貿易航線均由台灣海峽通過，因此一旦台海發生戰爭，將對全球貿易、金融秩序與國際安全帶來災難性影響。她強調，台灣面對中國從未放棄以武力統一台灣的野心與威脅，台灣不求戰，但隨時備戰，強化自我防禦能力，堅定捍衛台灣主權及人民安全。

訪談過程中，歐江安呼籲紐西蘭各界支持台灣參與聯合國體系，尤其1971年聯大第2758號決議雖解決中國代表權問題，但無賦予中國代表台灣的權利，更無禁止台灣人民進入聯合國或台灣記者不得進入採訪的規定，由於聯大第2758號決議已遭扭曲解釋與不當運用，她呼籲讓台灣參與聯合國體系及其專門機構以維持台海和平，讓台灣為世界做出更多貢獻。

此外，記者另訪問紐西蘭國際法權威學者Alexander Gillespie對歐江安提及中國對台灣挑釁的看看法，他證實「所言屬實、中國對台威脅真實存在，且情況嚴重」；記者也要求紐西蘭外貿部針對中國威脅台灣情形進行評論，外貿部重申，無論公開或私下場合均不斷向中國關切台灣海峽緊張情勢的升高；記者另要求中國駐紐西蘭大使館進行評論，但中方拒絕回應。