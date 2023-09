紐西蘭新聞網專訪　歐江安：中國灰色戰術騷擾嚴重破壞現狀

▲歐江安接受外媒專訪時,中華民國國旗全程入境。(圖/翻攝自紐西蘭新聞網及第三電視台)

記者呂晏慈/台北報導

駐紐西蘭代表歐江安近日接受外媒專訪時表示,中國藉機對台發動實彈軍演,嚴重破壞現狀,呼籲紐西蘭各界支持台灣參與聯合國體系,讓台灣為世界做出更多貢獻;而紐西蘭政府發布首份國家安全戰略報告,顯示對區域安全挑戰已高度警覺,並重視對紐國軍備戰力的改革。

紐西蘭新聞網(Newshub)及第三電視台(TV3)在9月9日「晚間6時新聞實況」(Live at 6PM)播出我國駐紐西蘭代表歐江安大使的專訪影片,並以「台灣駐紐西蘭代表警示中國日趨武斷」(Taiwan representative in New Zealand warns about “a more assertive” China)為題進行報導。

針對記者詢問中國對台威脅是否真實,歐江安說明,中國近乎每日無故以軍艦、軍機等騷擾台灣,採取灰色戰術,包括跨越台海中線、入侵我國航空識別區(ADIZ),更經常藉機對台發動實彈軍演,挑釁濃厚,嚴重破壞現狀。

歐江安指出,由於台海和平穩定攸關全球利益,台灣製造全球大多數尖端晶片、過半數的國際貿易航線均由台灣海峽通過,因此一旦台海發生戰爭,將對全球貿易、金融秩序與國際安全帶來災難性影響。她強調,台灣面對中國從未放棄以武力統一台灣的野心與威脅,台灣不求戰,但隨時備戰,強化自我防禦能力,堅定捍衛台灣主權及人民安全。

訪談過程中,歐江安呼籲紐西蘭各界支持台灣參與聯合國體系,尤其1971年聯大第2758號決議雖解決中國代表權問題,但無賦予中國代表台灣的權利,更無禁止台灣人民進入聯合國或台灣記者不得進入採訪的規定,由於聯大第2758號決議已遭扭曲解釋與不當運用,她呼籲讓台灣參與聯合國體系及其專門機構以維持台海和平,讓台灣為世界做出更多貢獻。

此外,記者另訪問紐西蘭國際法權威學者Alexander Gillespie對歐江安提及中國對台灣挑釁的看看法,他證實「所言屬實、中國對台威脅真實存在,且情況嚴重」;記者也要求紐西蘭外貿部針對中國威脅台灣情形進行評論,外貿部重申,無論公開或私下場合均不斷向中國關切台灣海峽緊張情勢的升高;記者另要求中國駐紐西蘭大使館進行評論,但中方拒絕回應。