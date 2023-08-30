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Z790系列再添生力軍　技嘉推AORUS Z790 X世代主機板

▲▼ 技嘉,AORUS,電競周邊,主機板,MB,Z790。（圖翻攝自技嘉官網）

▲ 技嘉推AORUS Z790 X世代主機板。（圖／翻攝自技嘉官網）

記者樓菀玲／台北報導

技嘉科技推出全新 AORUS Z790 X 世代主機板，結合新一代 Intel Core 處理器發揮卓越運算能力，據稱新主機板專注於 DDR5 效能、玩家導向的 BIOS 改進和創新硬體功能，充分釋放下一代產品的潛能。

技嘉的 AORUS Z790 X 世代主機板支援高達 DDR5 XMP-8266 以上的效能，並引 入DDR5 XMP 自動超頻功能，使原生 DDR5-5600 能輕鬆升至 DDR5-6000。背鑽孔技術加強訊號完整性，提升系統效能和可靠性。

從帳面規格來看，Z790 X 世代主機板提供多項創新功能，簡化組裝過程，例如：M.2 EZ-Latch Click 和 M.2 EZ-Latch Plus 可用 M.2 SSD 安裝，PCIe EZ-Latch（Plus）則是可輕鬆拆下顯示卡，Sensor Panel Link 簡化感測器面板設置，而 Z790 AORUS XTREME X 則搭載 5 吋LCD Edge View 螢幕。

主機板本身以全金屬散熱設計處理高強度工作負載，AORUS XTREME X和AORUS MASTER X 採用 VRM Thermal Armor Fins-Array設計，奈米碳塗層提升散熱能力。M.2 Thermal Guard、Thermal Guard XL和XTREME散熱設計為PCIe 5.0 SSD 提供最佳散熱效果，至於 I/O 背板通風孔設計則是可以有效降低整體系統溫度。

AORUS Z790 X 世代主機板搭載最新 PCIe UD Slot X 設計，可提高承重能力，其他還有像是 UD Memory Slot D5、UD M.2 Slot PG5和UD Nanocarbon Backplate 等功能，可用於提升穩定性和耐用性。

據稱新的 UC BIOS 提供重新設計的 UI 和 UX，配有 PerfDrive 技術平衡效能、功耗和溫度，另外與 HWiNFO 的合作增強硬體資訊準確性，導入 AORUS 主題外觀、記憶體時序顯示器和即時 BIOS 資訊。

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技嘉AORUS電競周邊主機板MBZ790

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