　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

夏威夷天堂島成人間煉獄！民眾逃生被迫狠心棄屍...（翻自推特）

圖文／鏡週刊

夏威夷毛伊島（Maui）西海岸8日爆發野火，並迅速吞噬濱海的拉海納鎮（Lahaina Town），美國總統拜登今天也宣布夏威夷州的野火是「重大災難」。但這一把無情野火，也讓人間天堂毛伊島，瞬間變成人間煉獄，更有民眾衝出火場時，看到躺在地上的死亡居民，只能忍痛狠心棄屍。

截至台灣時間今（11日）下午5時為止，夏威夷當局確認死亡人數來到55人，但這數字恐怕會再攀升，情況相當不樂觀。另據BBC報導，目前傳出約有1千人失聯，但夏威夷官員指出，現在因為多數通訊設備中斷，所以可能第一時間無法和親友聯繫，所以才會有「1千人失聯」的狀況，但相信失蹤人數應該沒有這麼誇張，但也悲觀地認為，可能真的有上百人失蹤。

另外有當地民眾分享恐怖的逃難過程，只見有居民開車奮力衝出火場，眼見的四周全部被大火包圍，甚至在路上看到已經倒地、無意識的民眾。雖然逃難民眾難以接受這樣的狀況，甚至想要把人帶上車，但最後還是決定作罷，因為真的自身難保，只能忍痛狠心遺棄遺體。

另外當地報導也指出，不少民眾為了逃生，紛紛跳進海裡，但推測有人在跳海前就傷勢過重，海上已經浮出不少遺體。此外逃難民眾奉薩林克罕姆（Vixay Phonxaylinkham）也稱，當時他帶著家人被迫跳海逃生，因為地面上滿是大火，爆炸不斷，空氣瀰漫著燃燒車輛、金屬的噁心化學味，甚至難以讓人呼吸，他們全家7口只能跳海保命，但接下來更驚險的是，他的孩子差一點被海浪沖走。當奉薩林克罕姆說到這裡，已經忍不住顫抖著哭泣。

至於為何會發生這場嚴重野火，目前當局承認難以進行調查，夏威夷州長葛林（Josh Green）也承認，預料火災死亡人數會「非常顯著地」增加。

毛伊島從天堂小島變成人間煉獄（翻自推特）



更多鏡週刊報導
【有片】夏威夷野火肆虐至少36死　居民死裡逃生：像世界末日
夏威夷茂宜島山林大火狂燒！民眾跳海逃難　2千遊客受困
【震撼片】搬運工倒在世界第二高峰K2　被50登山客跨過身體活活等死！遭批自私攻頂不救人

ET快訊
薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開
啦啦隊女神「身體出狀況」！　賽前臨陣缺席
女網紅在月台換衣秀爆乳挨轟！她發慘照喊冤
「回家就開冷氣」電費暴增！7大錯誤用法害荷包大失血
慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球COVID-19新增確診數暴增80%　變異株EG.5發威

慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

夏威夷濕熱島嶼變「致命火藥桶」 專家分析3原因釀55死野火悲劇

拖欠房租3個月！大馬男遭房東反鎖房內　「活活餓死」只剩皮包骨

「殿下」頭銜正式被拔！王室官網悄改哈利尊稱　最新稱呼曝光

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

日本人初遊海外「台灣排第2」...理由曝光！點名想去這夜市

被咬到「恐勃起數小時」　世界最毒蜘蛛現蹤！奧地利超市緊急停業

被迫入住「月經小屋」　尼泊爾16歲少女被蛇咬喪命

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

全球COVID-19新增確診數暴增80%　變異株EG.5發威

慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

夏威夷濕熱島嶼變「致命火藥桶」 專家分析3原因釀55死野火悲劇

拖欠房租3個月！大馬男遭房東反鎖房內　「活活餓死」只剩皮包骨

「殿下」頭銜正式被拔！王室官網悄改哈利尊稱　最新稱呼曝光

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

日本人初遊海外「台灣排第2」...理由曝光！點名想去這夜市

被咬到「恐勃起數小時」　世界最毒蜘蛛現蹤！奧地利超市緊急停業

被迫入住「月經小屋」　尼泊爾16歲少女被蛇咬喪命

王威晨再見安讓大家下班！　兄弟鏖戰12局4比3擊退味全

好市多童書買到退貨品！他回家見封面「3字姓名貼」氣炸

全球COVID-19新增確診數暴增80%　變異株EG.5發威

男友2年前求助「女友堅決婚後不生」　情侶現況曝光

薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開：嚇死人了

家樂福嘉義店「餐廳竄濃煙」！烤盤起火顧客全嚇壞　警消疏散43人

長榮海運申讓長榮航　要賣37.5萬張持股

可頌控注意！營養師公開「可頌熱量圖鑑」，遠比你想像的高

KAWASAKI「ZX-4RR黃牌仿賽」實車開箱！忍400尺碼動力媲美紅牌

啦啦隊女神「身體出狀況」！　賽前臨陣缺席

國際熱門新聞

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

搬運工倒在世界第2高峰K2！無人救援活活等死

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

夏威夷大火53人喪命　拜登宣布重大災難

被咬到勃起數小時　世界最毒蛛現蹤

夏威夷野火整晚追！民眾慘困車成焦屍

夏威夷降下「火雨」　150年榕樹遭火焚

客機高空急墜10秒　乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告

夏威夷天堂島煉獄！民眾逃生被迫棄屍

19歲正妹美人計色誘　男被「注射毒針」殺害

日本人初遊海外「台灣排第2」　點名想去這夜市

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

夏威夷野火原因是什麼？　53死史上最嚴重

夏威夷小鎮燒成灰　只有幾分鐘可逃

更多熱門

相關新聞

夏威夷野火55死　專家：3原因釀致命火藥桶

夏威夷野火55死　專家：3原因釀致命火藥桶

美國夏威夷毛伊島野火增至55人死亡，其中拉海納鎮（Lahaina Town）是這次災情的重災區。CNN統整分析3項主因，讓潮濕的熱帶島嶼變成「致命火藥桶」。

客機高空急墜10秒　乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告

客機高空急墜10秒　乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告

獼猴持刀爆「江湖恩怨」　大打出手嚇壞人類

獼猴持刀爆「江湖恩怨」　大打出手嚇壞人類

夏威夷小鎮「像被轟炸」　遊客驚魂：如戰區

夏威夷小鎮「像被轟炸」　遊客驚魂：如戰區

父子好心讓陌生人搭便車　結果載到殺人犯

父子好心讓陌生人搭便車　結果載到殺人犯

關鍵字：

鏡週刊北美要聞夏威夷茂宜島毛伊島毛伊茂宜Maui

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面