慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

圖文/鏡週刊

夏威夷毛伊島(Maui)西海岸8日爆發野火,並迅速吞噬濱海的拉海納鎮(Lahaina Town),美國總統拜登今天也宣布夏威夷州的野火是「重大災難」。但這一把無情野火,也讓人間天堂毛伊島,瞬間變成人間煉獄,更有民眾衝出火場時,看到躺在地上的死亡居民,只能忍痛狠心棄屍。

截至台灣時間今(11日)下午5時為止,夏威夷當局確認死亡人數來到55人,但這數字恐怕會再攀升,情況相當不樂觀。另據BBC報導,目前傳出約有1千人失聯,但夏威夷官員指出,現在因為多數通訊設備中斷,所以可能第一時間無法和親友聯繫,所以才會有「1千人失聯」的狀況,但相信失蹤人數應該沒有這麼誇張,但也悲觀地認為,可能真的有上百人失蹤。

另外有當地民眾分享恐怖的逃難過程,只見有居民開車奮力衝出火場,眼見的四周全部被大火包圍,甚至在路上看到已經倒地、無意識的民眾。雖然逃難民眾難以接受這樣的狀況,甚至想要把人帶上車,但最後還是決定作罷,因為真的自身難保,只能忍痛狠心遺棄遺體。

Maui Wildfires; They just drove right past her and left her for dead… pic.twitter.com/EYuWXzjDoI