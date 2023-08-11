慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

圖文／鏡週刊

夏威夷毛伊島（Maui）西海岸8日爆發野火，並迅速吞噬濱海的拉海納鎮（Lahaina Town），美國總統拜登今天也宣布夏威夷州的野火是「重大災難」。但這一把無情野火，也讓人間天堂毛伊島，瞬間變成人間煉獄，更有民眾衝出火場時，看到躺在地上的死亡居民，只能忍痛狠心棄屍。

截至台灣時間今（11日）下午5時為止，夏威夷當局確認死亡人數來到55人，但這數字恐怕會再攀升，情況相當不樂觀。另據BBC報導，目前傳出約有1千人失聯，但夏威夷官員指出，現在因為多數通訊設備中斷，所以可能第一時間無法和親友聯繫，所以才會有「1千人失聯」的狀況，但相信失蹤人數應該沒有這麼誇張，但也悲觀地認為，可能真的有上百人失蹤。

另外有當地民眾分享恐怖的逃難過程，只見有居民開車奮力衝出火場，眼見的四周全部被大火包圍，甚至在路上看到已經倒地、無意識的民眾。雖然逃難民眾難以接受這樣的狀況，甚至想要把人帶上車，但最後還是決定作罷，因為真的自身難保，只能忍痛狠心遺棄遺體。

Maui Wildfires; They just drove right past her and left her for dead… pic.twitter.com/EYuWXzjDoI — Anonymous Patriot (@0331online) August 11, 2023

另外當地報導也指出，不少民眾為了逃生，紛紛跳進海裡，但推測有人在跳海前就傷勢過重，海上已經浮出不少遺體。此外逃難民眾奉薩林克罕姆（Vixay Phonxaylinkham）也稱，當時他帶著家人被迫跳海逃生，因為地面上滿是大火，爆炸不斷，空氣瀰漫著燃燒車輛、金屬的噁心化學味，甚至難以讓人呼吸，他們全家7口只能跳海保命，但接下來更驚險的是，他的孩子差一點被海浪沖走。當奉薩林克罕姆說到這裡，已經忍不住顫抖著哭泣。

至於為何會發生這場嚴重野火，目前當局承認難以進行調查，夏威夷州長葛林（Josh Green）也承認，預料火災死亡人數會「非常顯著地」增加。





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