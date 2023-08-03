八三夭生日趴「邀采子當嘉賓」　粉絲湧IG狂罵！9年鐵粉：退粉了

▲八三夭將在8月26日舉辦生日趴。（圖／翻攝自八三夭IG）



記者施怡妏／綜合報導

樂團「八三夭」日前宣布，將在8月26日於高雄舉辦每年定番的「生日趴」，並邀來采子、溫妮、寬仔、Onion Man等嘉賓助陣，嘉賓名單出爐後，網友看到采子的名字，紛紛在底下留言「身為多年粉絲，看到真的直接被一棒打醒的感覺欸」、「八三夭跟五堅情不是朋友嗎？」

采子在2021年4月被爆出介入好友何紫妍（荳荳）及何孟遠的感情，也背叛了老闆兼男友的邱鋒澤，事發後她暫退演藝圈，事隔兩年，又於今年4月宣布復出，還將擔任八三夭8月26日「生日趴」的嘉賓，有網友在Dcard上發文，身為喜歡八三夭8年的粉絲，真的是支持不下去，「期待了一年，結果搞這齣」。

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對此，許多粉絲看了也很傻眼，「當了八三夭5年粉絲，準備下船了」、「粉絲看了頭痛+1」、「看到這操作直接退粉了」、「八三夭沒有朋友了嗎」、「我連續去了11年，今年抵制，比起失望，我更生氣我支持這麼多年的團，怎麼會是這種德行」、「九年粉路過，每年每場簽唱跟生日趴拼死拼活站在第一排支持他們的，這次又再度被荒謬到了」。

還有人指出，「比較疑惑的是，明明八三夭跟五堅情是朋友，為什麼還要請她當嘉賓」、「小賴跟阿電關係很好欸」、「五堅情台北小巨蛋演唱會，邀請八三夭當嘉賓，他們當時就有說，其實我們私下跟八三夭蠻熟的」。

八三夭近忙於參戰各地音樂節、世界走透透，但也沒忘了台灣歌迷的等待，因此在進入八三夭生日月的第一天，在社群一連公開兩個驚喜，除了8月26日將先南下高雄舉辦每年定番的「生日趴」與簽票會嘉惠南部歌迷外，並邀來采子、溫妮、寬仔、Onion Man等四組嘉賓助陣，10月14日更將在高雄巨蛋舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」台灣第2站演出。