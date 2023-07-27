數位身分證契約暫停　審計部：衍生逾1.3億費用

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

文／中央社

審計部指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行所需增加支付逾1.3億元給中央印製廠；行政院應儘速確立換發政策，若要續推計畫，內政部應與中央印製廠重新議價，減少不經濟支出。

內政部表示，行政院正籌備成立個人資料保護委員會，有關新式身分證的後續推動工作，將在個資保護委員會成立後，再進行政策、資安及法制等方面的跨部會意見整合。

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審計部今天公布民國111年度中央政府總決算審核報告指出，行政院107年請內政部妥善規劃全面換發數位身分證工作，內政部在108年1月提出新式身分證換發計畫，計畫期程為108到112年，總經費新台幣48億9285萬元。

審計部說，因外界憂心境外滲透、駭客攻擊頻仍、數位足跡被監控等疑慮等，內政部在109年11月修正計畫，新增辦理小規模試行作業等，以爭取民眾信任，但仍未能消弭疑慮；行政院在110年1月決議暫緩推動，待制定數位身分識別證專法後再行辦理。

審計部表示，依契約規定，本案暫停執行期間，中央印製廠因而增加的費用，由內政部負擔。截至111年底，新式身分證換發計畫累計編列8億128萬餘元，累計實現數4億9699萬餘元，主要是支應新式身分證換發系統建置、維護費共3億1472萬餘元。

審計部指出，新式身分證政策暫緩執行已近2年，內政部在110年9月函報行政院有關專法初步規劃內容，但未獲行政院進一步政策指示，依內政部提供資料統計，截至111年底止，因契約暫停執行所需增加支付予中央印製廠的費用，共計1億3862萬餘元。

審計部說，內政部在111年12月函請行政院就新式身分證相關印製設備採最低維運、專法須配搭個人資料保護法修法計畫，以及個資保護專責機關等規劃內容指示明確的換發政策，但截至112年4月止，行政院仍未回復政策後續推動方向。

審計部表示，日後如果要繼續推新式身分證換發計畫，內政部允應注意與中央印製廠針對契約換發製證單價重新協調議價，以避免折舊費用重複負擔；並函請行政院研謀，儘速確立新式身分證換發政策，以降低因契約暫停執行所產生的不經濟支出。

內政部也說，有關中央印製廠與委外廠商的履約爭議，行政院公共工程委員會已召開5次調解會議，待工程會做出調解建議，且經雙方同意接受，中央印製廠將調解結果及相關請求函報內政部後，將依內政部與中央印製廠的契約規定妥適協商，並注意相關費用計價。