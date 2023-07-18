停了又停！《木曜4》爆粉絲退會員潮　老闆發文道歉：暫停直播

▲木曜4製作團隊。（圖／翻攝陳百祥IG）

記者許凱彰／台北報導

木曜4超玩爆出幕後團隊集體離職，讓不少粉絲錯愕，連續停了2周的直播以及節目播出，讓粉絲紛紛感到心寒，更是在社團與社群平台裡，分享自己的心路歷程退出支持已久的「深度會員」。

孰料，木曜4超玩18日由老闆Eric在臉書上再發出停播消息。他提到，因為人事的變動，不該讓藝人到第一線面對風波。他也曝光新的木曜企畫也預計會在9月上架，副頻道月曜也會有主打企劃在10月時推出。在文中並沒有針對「為何進行人事調整」、「團隊為何集體出走」做解釋。

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值得一提的是，「成員出走」的話題在木曜4社團裡有正反支持的聲音，不少人仍支持主持人，「只要主持人還在就會繼續支持」；不過另外也有人直言，訂閱或加入會員就是喜歡「陳百祥跟邰哥的互動」，少一個就不行，也引來「退會員、收起訂閱」人的同感。除此之外，也開始有粉絲紛紛發文說出多年追木曜的心得，默默道出「從哪裡開始變質」的往事。

▲木曜4超玩節目離職潮掀起不小的風波。（圖／翻攝自木曜4超玩）

老闆Eric全文如下：

很抱歉，幾經長久思考，要跟各位親愛的觀眾說一句『對不起』，木曜4超玩要暫停星期四晚上在YouTube的直播前直播以及麥卡貝平台的直播節目。

最近發生人事變動，我需要時間想出最好的直播對策，也不應該讓邰哥、KID、坤達，溫妮、泱泱與瑪利亞在第一線去面對跟他們無關的風波，這是我現階段能做的最好決定了。

做直播就是陪伴觀眾，跟著他們度過每一個寫作業、讀書準備考試或超時工作的夜晚，在他們人生開心與艱難的時刻我們就在身旁，提供一個舒適的存在，一個溫暖的陪伴。在直播行業工作了10年，我相信麥卡貝可以做出對的直播型式，只是請各位給我們一點時間去試試。

所以，等一切水到渠成，木曜4超玩直播會再跟各位見面，我真心期待復播的每個星期四，大家都來麥卡貝直播當下享受開心療癒的夜晚。

關於木曜YouTube影片內容現況如下：

四支重磅一日系列的台灣拍攝在同步進行中，謝謝各個合作單位、藝人與Youtuber的鼎力支持～

新的木曜企劃預計在九月上架與大家見面～

月曜頻道的新主打企劃會在十月初正式推出，以雙週更的方式上片～

這個紛擾的時間點我多說無益，反正就是努力工作就對了，深愛節目的你們一定會看到我們的進步，謝謝大家的體諒與支持。