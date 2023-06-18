有線電視用戶連5年下跌　NCC調查「全台一半家庭已剪線」

▲有線電視戶數連續22季下滑，普及率從2017年的高點61.02%逐漸下滑到50.64%新低。（圖／視覺中國）

文／中央社

有線電視戶數從高峰526.9萬戶下探到今年第1季462.3萬戶新低，已是連續5年下滑，面對內部有系統競爭、頻道授權費爭議，外在有Netflix等OTT大軍來襲的局面，有線電視擁抱OTT提出2策略因應，盼積極轉型求生。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年第1季有線電視戶數為462萬3040戶，再探2011年統計以來新低，也是2017年底以來連續22季下滑，普及率從2017年的高點61.02%逐漸下滑到50.64%新低，這也意味已經有約一半家戶數沒收看有線電視。

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儘管NCC多次強調，雖然台灣有線電視受到OTT平台興起的挑戰，不過目前普及率仍在50%以上，相對於美國、韓國，台灣有線電視戶數年減約2%到3%，下滑狀況其實沒有國外明顯，但是不可諱言，有線電視產業近年已遭逢內憂與外患。

內憂來自系統台殺價競爭，與頻道商授權分潤談不攏的爭議時有所聞，頻道表與內容也遭批評「萬年不變」，10年前的電影還在繼續重播，難以吸引消費者目光。

NCC統計也發現，有線電視的訂戶基本頻道營收也從2012年的新台幣309億元，緩步下滑到2021年的251億元，減幅達58億元，廣告營收同期間也呈下滑現象，產值縮小更導致產業陷入惡性循環的泥淖之中。

外患則來自境內外OTT大軍衝擊有線電視，包含Netflix、Disney+陸續攻台，疫情3年推波助瀾，OTT觀影熱潮逐漸普及，許多消費者也開始習慣在家中以大螢幕收看OTT影劇內容，儼然取代「第四台」地位，更加速了有線電視的剪線潮。

攤開NCC的2022年傳播市場調查結果報告，台灣16歲以上民眾主要的收視來源，最大宗為有線電視 （57.2%），其次為OTT TV（15.3%）、中華電信MOD（13.9%）、無線電視（13.3%）。OTT TV在2022年超越MOD與無線電視，也反應OTT普及率的確逐漸提高。

NCC認為，雖然有線電視戶數緩步下滑，但並不會真的走到終點，例如像是美國OTT發展非常蓬勃，但有線電視跟OTT還是持續共存。

但被貼上「夕陽產業」標籤的有線電視業者，該如何應對劣勢，系統台普遍採取兩大轉型策略。

第一，「打不過就加入它」，不少有線電視業者決定「擁抱敵人」，以台數科為例，台數科集團就攜手LINE TV深度結盟，打造合螢、合資、合製三部曲，台數科董事長廖紫岑表示，「唯有把競爭化為合作，才能在數位匯流洪流存活下來」。

凱擘大寬頻的機上盒也網羅多元的OTT影音內容，除了多元數位頻道，也可收看自家myVideo，以及LINE TV、HBO GO和KKTV等。

第二，有線電視積極發展「家用寬頻」第二成長曲線，受惠疫情紅利帶動，消費者對家中高速頻寬需求大增，也成為有線電視業者強勁的成長動能，根據NCC統計，2021年全年有線電視占寬頻用戶數大增24.8萬戶，遠高於電信業者平均增加的5.2萬戶，成長率達12.2%。

以大豐電為例，其與TBC合作透過「大大寬頻」品牌去年帶進新台幣5.85億元的寬頻收入，已占合併營收30%，相比前一年度，年成長率高達14%；大豐電董事長張銘志樂觀表示，後疫情時代，寬頻需求依舊高漲，看好「今年會是大豐電寬頻成長最強勁的一年」，將帶動有線電視逐漸轉型。

中嘉集團也提到，有線電視在新聞、運動類型節目上仍有優勢，OTT也需借助寬頻才能提供服務，因此近年也積極推動寬頻業務，寬頻成長應該可彌補有線電視下滑的收入。