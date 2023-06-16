▲許傑輝。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許傑輝近日被連環指控性騷擾，就有人想起，許傑輝過去是因《全民大悶鍋》、《全民最大黨》爆紅。因此，隨後有網友便好奇拋問，大家以前收看《全民大悶鍋》，覺得哪位藝人最好笑？話題引發討論，不少人都點名九孔。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「全民大悶鍋當年誰最好笑」為題發文，提到以前線上有名的搞笑藝人、擅長模仿的藝人都有上過《全民大悶鍋》，大家覺得誰最好笑、最好看？是郭哥（郭子乾）、邰哥（邰智源）還是九孔（呂孔維）？

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貼文一出，不少網友馬上點名九孔，「九孔啊！不好笑到很好笑，最高境界」、「九孔，每次都模仿超獵奇的人物」、「九孔，最不像但是最好笑」、「九孔是爛到很有效果」、「九孔真的是尬出自己的笑點」、「九孔+1，我分不出他跟任賢齊」、「九孔不用講話就很好笑了」、「九孔天生喜感超爆笑」、「九孔光站在那邊就讓我笑了」、「九孔就是因為都不像才好笑，模仿誰都要拿個名牌」。

▲九孔（左）、郭子乾（中）、邰智源（右）。（合成圖／左、中記者李毓康；右記者林敬旻攝）

也有網友認為，「郭哥最好笑」、「郭子乾啊，其他沒一個好笑的」、「平均的話郭哥吧，阿Ken有時候蠻好笑」、「喜歡看阿Ken扮女生」、「我最喜歡邰智源，模仿得像，神情也很好笑」、「各有特色，郭、邰就不用說了，底子厚、模仿像真的好笑；從從以質取勝，模仿不多但都經典；九孔是爛到好笑；洪都拉斯偶有佳作」、「白雲的史瑞克最經典吧」。

還有網友不禁直呼，「懷念！這節目真的經典」、「懷念的節目」、「好懷念，真的好好笑的節目」、「悶鍋真是讓人懷念的好節目」、「悶鍋真的很經典」、「這節目停了實在很可惜」。