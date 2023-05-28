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塞車有解！國1五股林口改善工程啟動　116年完工「30萬輛車受惠」

▲▼國1五股和林口交流道改善工程今舉辦動工祈福典禮。（圖／高公局）

▲國1五股和林口交流道改善工程今舉辦動工祈福典禮。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國1五股和林口交流道無論通勤或是連假時常出現回堵，為改善塞車問題，高公局推動「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」及「國道1號林口交流道改善工程」，今(28)辦理動土祈福典禮，預計分別在116年2月和4月完工，每天將有30萬輛車受惠。

行政院長陳建仁、交通部長王國材等今出席動工典禮，陳建仁致詞時表示，行政院對於新北、桃園地區不論是軌道及公路的計畫都很重視，尤其在副總統賴清德及前院長蘇貞昌努力及立委支持下，已有高達數千億的交通建設正在推動中，後續仍然有賴中央及地方密切合作共同努力才能順利推動，期許高公局施工團隊可以如期如質完成「國道1號五股交流道增設北出及北入匝道改善工程」及「國道1號林口交流道改善工程」。

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陳建仁更以即將在6月15日開賣、7月1日上路的北北基桃1200元「公共運輸月票補助方案」為例，指出通勤月票即是大家一起不分中央地方、黨派顏色，一起建設更溫暖的台灣社會的成果，期待民眾能在施工期間多多利用。

林口交流道則是台灣北部林口、龜山地區30萬居民交通要道，隨該地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出交通行旅已大幅成長至6,000萬輛，為全國交流道最高，該區段雖已設兩處交流道分散車流，但尖峰時段已無法消化龐大車流，壅塞回堵加劇嚴重。

▲▼國1五股和林口交流道改善工程今舉辦動工祈福典禮。（圖／高公局）

▲國1五股和林口交流道改善工程今舉辦動工祈福典禮。（圖／高公局）

高公局表示，國1鄰手交流道改善工程主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計116年2月完工。

由於五股交流道原即負擔五股、泰山、新莊地區約56萬人口進出國道交通，台64、65線完工後，更大量引入蘆洲、八里及部分三重、板橋、土城之車輛，每年進出車流高達4,900萬輛，為全國交流道第4高。加上五股交流道周邊平面道路動線複雜，號誌化路口停等導致車流延滯，造成道路嚴重壅塞。

▲▼國1五股和林口交流道改善工程今舉辦動工祈福典禮。（圖／高公局）

▲國1五股和林口交流道改善工程今舉辦動工祈福典禮。（圖／高公局）

高公局表示，國1五股交流道改善工程除增設北入及北出匝道外，另針對國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織及五股交流道北出往台64線匝道進行拓寬改善，工程費約33.36億元，工期約4年，預計116年4月完工。

高公局強調，兩交流道改善工程完工通車後，可改善匝道車流交織，降低交通事故，提升匝道與地區道路服務水準，鏈結高快速道路網絡，提高整體路網效益，紓解交流道及周邊道路壅塞情況，促進林口及五股地區都會型態的蓬勃發展。

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