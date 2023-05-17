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吊嘎男性騷外配女店員！店家氣炸公開監視器　老婆道歉：他喝醉了

▲▼吊嘎男性騷印尼外配！店家氣炸公開監視器　他老婆出面道歉：喝醉了。（圖／翻攝爆料公社）

▲吊嘎男性騷印尼籍女店員，讓女店員瞬間怕到愣住。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市樹林區博愛夜市日前發生性騷擾事件，一名男子帶著妻子到夜市內的店家用餐，卻趁機搭訕印尼籍的女店員，被拒絕後出手撫摸女店員的大腿離開，讓女店員受辱。事後，店家為女店員發聲，男子的妻子、朋友才跟店家聯繫並道歉，至於是否提告，得看女店員的意願。

店家在臉書社團「爆料公社」發文表示，這對夫妻16日深夜11時許到店內用餐，途中男子借用廁所，出來後搭訕正在工作的女店員，要聯繫方式被拒絕後，竟出手摸女店員的大腿，還裝沒事快速結帳，帶著妻子離開，然而全程都被監視器錄下。

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老闆表示，女店員是嫁來台灣的印尼籍外配新娘，由於事發太過突然，她當下就愣住了，回過神要反應時這對夫妻都離開了。老闆大罵，「我們無法接受有人這樣欺負我們的員工，也毫無顧忌的侵犯一個女孩子，你當下在做這種事情的時候，你把你的女伴放在那？？」。

▲▼吊嘎男性騷印尼外配！店家氣炸公開監視器　他老婆出面道歉：喝醉了。（圖／翻攝爆料公社）

▲吊嘎男性騷完女店員後，立刻結帳帶著妻子離開。（圖／翻攝爆料公社）

老闆說，這種事最吃虧的永遠只有女孩子，怕得是明明受委屈的是她，她卻還要被人指指點點，再次謝謝大家的關心，我們全體員工都會力挺她，希望她不要受到太大的影響，謝謝。

事後，男子的妻子、友人聯繫店家道歉，並承諾補償女店員，因為當時男子處於酒醉狀態，醒來看到PO文才知道出事，「這個是告訴乃論，我們店家無權替女店員決定提告與否，目前先暫時撤下影片，圖片打碼，讓雙方談好一個解決方式，謝謝大家的關心及支持，我們不會讓女店員再受委屈，會處理好後續的部份，在此感謝大家關心」。

網友看完紛紛留言，「真夠噁心」、「老闆是好人」、「噁心的東西，還好有錄影」、「女性、外籍並非弱勢，絕對不能姑息這種胎哥狼，支持提告！謝謝好老闆，當您的員工很幸福」、「我如果是他的女伴絕對不原諒，噁心又丟臉」、「喝酒是三小藉口」、「喝酒就可亂摸？」「酒醉不是掩飾錯事的藉口」、「為何是當事人的老婆及朋友出面道歉? 有膽摸，沒膽親自道歉？」。

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