班機延誤旅客夜宿機場　旅平險怎麼賠？1狀況不受理

▲刷卡附贈的旅平險相當陽春，出國前自掏腰包買保險比較安全。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

星宇航空班機延誤導致超過300名乘客夜宿機場，雖然旅遊不便險有理賠，但如果是刷卡附贈的保險相當陽春。出國前還是自掏腰包買產、壽險公司都有的旅遊平安險保障比較周全。

本月6日星宇航空因為日本突然強風延誤、再加上機組員超時無法飛行及其他因素，讓超過300多位旅客夜宿成田機場，引起軒然大波。班機延誤、行李遺失等旅行中產生的意外，雖然能靠旅遊不便險理賠，但刷卡附贈的旅遊不便險相當陽春，刷之前該先知道三件事。

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第一，旅遊不便險包含在旅遊平安險中，無法單獨購買，理賠的內容包含最基本的班機延誤、行李遺失、行李延誤送達等，Money101表示，刷卡付團費或機票，信用卡附贈的旅平險中就有包含在內。

但如果認為保障太陽春，就必須自掏腰包向產、壽險公司購買保障內容比較多的旅遊不便險，保障包含旅程被取消、旅程更改、旅行文件損失，例如護照等，都有獲得理賠。

信用卡達人寶可孟表示，刷卡送的旅遊不便險是以實支實付的方式，憑單據、花多少賠多少；但自掏腰包買的旅平險多屬於定額理賠，意思是只要事件發生，符合理賠標準，就直接賠保額。

第二，只能買必需品。不論是刷卡的旅遊不便險、或是自掏腰包購買的，都限定是因為行李遺失、或延誤造成不便，符合理賠規定的是些盥洗用品、或是必須的衣物。

第三，刷卡附贈的旅遊不便險，多不賠回到原居住地、或出發地購買物，舉例來說，如果從法國回台，但行李內包含相當昂貴的精品，萬一行李遺失，刷卡附贈的旅平險就無法賠償。

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