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台美國防產業合作！　美台商會長曝2會談關鍵：夥伴關係、信任

▲▼Taiwan-US Defense Industry Forum 臺美國防產業合作論壇。（圖／記者周宸亘攝）

▲Taiwan-US Defense Industry Forum 臺美國防產業合作論壇。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

美台商會（UTBC）3日於台北國際會議中心舉辦「台美國防產業論壇」，美方超過25家國防產業代表也組團與會。美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）表示，該場會談是建立在「夥伴關係」、「信任」兩大關鍵。

韓儒伯表示，美台商會長期跟外貿協會合作，自成立以來就見證台美關係的長久發展，期望在民主、科技、人民福祉等各種議題上，可以有機會讓下一代有更多、更深刻的連結。

韓儒伯說，台美在個人、商業、政府對政府間，都已經建立重要的信任基礎，而今天所舉辦的「台美國防產業論壇」則是聚焦在2大關鍵，一個是「夥伴關係」，另一個則是「信任」。

外貿協會董事長黃志芳則表示，國防產業是國家安全、經濟的重要一環，市場規模是全球電動車的1.5倍，外貿協會則希望促成台美在各種領域的商業合作，至於這次的「國防工業」當然也不例外。

黃志芳說，台灣政府一直支持國防技術與產業的發展，且透過民用領域創造雙贏機會。他強調，台灣在航太零組件的表現出色，這建立了民用航空產業的供應鏈體系，好比台灣跟波音、空中巴士，以及普惠等全球巨頭級的公司合作。

黃志芳透露，今年9月舉辦的「台北國際航太暨國防科技展」，美國在台協會（AIT）將會首度組成「美國館」，國際大廠好比英國航空系統公司、諾斯洛普格魯曼和洛克希德·馬丁以及國防承包商L3Harris，都會一起參與。

▼Taiwan-US Defense Industry Forum 臺美國防產業合作論壇。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Taiwan-US Defense Industry Forum 臺美國防產業合作論壇。（圖／記者周宸亘攝）

 

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