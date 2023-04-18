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摺疊手機Pixel Fold將在Google I/O揭曉　售價1799美元、6月下旬上市

▲▼摺疊手機Pixel Fold將在Google I／O揭曉　售價1799美元、6月下旬上市。（圖／翻攝自 9to5Google）

▲ Google 摺疊手機 Pixel Fold 於 6 月上市。（圖／翻攝自 9to5Google）

記者樓菀玲／綜合報導

根據傳聞，Google 自家的摺疊手機 Pixel Fold 將於 6 月上市，之後會在 2023 年舉行的 Google I/O 大會上正式對外亮相。

知名爆料常客 Jon Prosser 稱 Google Pixel Fold 將在 5 月 10 日舉行的 Google I/O 大會上公布，Prosser 還表示，Pixel Fold 的預購將在當天透過 Google 商店開放，美國電信商和其他零售商的預購則是會在當月底才會推出，也就是 5 月 30 日開始。

至於 Pixel Fold 的實際發售日期，Prosser 表示，這款折疊式手機將於 6 月 27 日開始出貨，遠比之前零售業爆料的發售時間略晚一點，原本的爆料內容指出該產品將在本月中旬上市。不過就算如此，也比去年 Pixel 6a 上市時間延後還要來的早，當時 Pixel 6a 在 2022 年的 Google I/O 大會結束過，大約間隔兩個月才終於上市。

目前，Pixel Fold 還不明朗，Prosser 宣稱這款折疊式手機將售價會落在 1,799 美元（約新台幣 54,900 元），而另一個傳言則是提到了一個相對較低的價格，介於 1,300 美元和 1,500 美元之間，實際發售價格將會等到 Google I/O 大會正式揭曉。

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