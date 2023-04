摺疊手機Pixel Fold將在Google I／O揭曉　售價1799美元、6月下旬上市

▲ Google 摺疊手機 Pixel Fold 於 6 月上市。(圖/翻攝自 9to5Google)

記者樓菀玲/綜合報導

根據傳聞,Google 自家的摺疊手機 Pixel Fold 將於 6 月上市,之後會在 2023 年舉行的 Google I/O 大會上正式對外亮相。

知名爆料常客 Jon Prosser 稱 Google Pixel Fold 將在 5 月 10 日舉行的 Google I/O 大會上公布,Prosser 還表示,Pixel Fold 的預購將在當天透過 Google 商店開放,美國電信商和其他零售商的預購則是會在當月底才會推出,也就是 5 月 30 日開始。

Google Pixel Fold



Announcement: May 10

Pre-order from Google Store: May 10

Pre-order from partners / carriers: May 30

Available: June 27 pic.twitter.com/11zMixDdYy