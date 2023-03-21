嘉義縣社會局推兒童教育發展帳戶　助弱勢家庭培養儲蓄習慣

▲▼嘉縣社會局推兒童教育發展帳戶 定時存錢就送物資。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助弱勢家庭培養儲蓄習慣。為鼓勵縣內每月穩定存錢的家戶，嘉義縣社會局結合物資銀行提供愛心物資，由貨車裝滿民生用品送往各鄉鎮市公所，方便家戶就近領取，今年為第二年發放。

「兒童及少年未來教育與發展帳戶」對象為未滿18歲的中低收入戶兒童，或是在兒少機構安置兩年以上的失依兒童，符合資格者可由監護人申辦帳戶，每月儲蓄500、1,000或是1,250元，當孩子滿18歲即可使用這筆資產，協助就學或創業，政府也會按照民眾存款金額，提撥相同金額至帳戶內，一年家長最多可存1萬5,000元，18年最高可領回54萬元。

截至112年3月，嘉義縣有664人符合申請資格，目前開戶率達6成以上（412人申辦），為了鼓勵民眾開戶並穩定儲蓄，社會局與物資銀行合作發放獎勵物資箱。只要半年內每月穩定存錢，家戶即可獲得1,000點物資點數，可憑點數到物資銀行分站領取日用品，不方便到物資銀行的民眾，由物資銀行提供等值物資箱，送至各鄉鎮市公所讓民眾就近領取。

110年度共有207人獲得物資箱，今日發放111年下半年度穩定繳存獎勵，共有285人獲得，社會局還加碼發放全家一千元禮券，只要111年全年都有穩定繳款即可額外獲得。

社會局長張翠瑤表示，一份物資箱價值1,000點，但內容物都超過1,000元以上，111年起民間資源開始投入，包含九華山地藏庵、鎵興國際（股）公司黎金生董事長，提供弱勢家戶物資，讓開戶率及繳存率顯著提升。

慈善團體協會理事長周信成指出，物資貨車今日起程，將111箱獎勵物資送往東石、布袋、民雄、溪口、大林、竹崎、梅山，物資箱裡有白米、麵條、民生用品以及兒童清潔用品，常備物品一應俱全，希望更多家戶能夠申請帳戶，為孩子們存下希望的第一桶金。