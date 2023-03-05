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快訊／歌仔戲大師陳美雲逝世！享壽72歲　劇團證實：跌倒再沒醒來

▲▼陳美雲,歌仔戲。（圖／翻攝自陳美雲歌劇團）

▲「陳美雲歌劇團」團長陳美雲4日晚間過世，享壽72歲。（圖／翻攝自陳美雲歌劇團）

記者趙蔡州／綜合報導

知名歌仔戲大師、「陳美雲歌劇團」團長陳美雲4日晚間逝世，享壽72歲。臉書粉絲團「陳美雲歌劇團」透露，陳美雲4日晚間8點10分失足跌倒，沒想到就此未再醒過來，「她自仙遊去了，大家都很不捨」、「後續情況等家屬確定後再向各位師友們報告」。

陳美雲1951年生於屏東，6歲即會說唱民謠故事，7歲進入拱樂社學習歌仔戲，由於天資聰穎，8歲就開始擔任拱樂社第3團當家小生，曾在地方戲劇比賽獲得最佳童星獎，16歲起開始擔任正團主角小生，後因適逢電視歌仔戲興起，她先後進入台視、中視歌劇團與徐正芬、郭美珠等人搭檔演出電視歌仔戲《七俠五義》、《三國演義》。

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她1979年隨「民聲歌劇團」遠赴菲律賓演出，回國後自組「陳美雲歌劇團」，並擔任當家小生，堅持保存傳統的「內台戲」特有的歌仔味，一直到今日，該團仍以發揚傳統藝術文化為宗旨，製作成大型精緻舞台劇，例如《烽火鴛鴦》、《鍾馗嫁妹》、《丹心救主》、《秦香蓮》、《金枝玉葉》等劇。

▲▼歌仔戲，陳美雲逝世。（圖／翻攝自臉書）

▲陳美雲歌劇團在臉書公布死訊。（圖／翻攝自臉書）

陳美雲逝世的消息一出，不少粉絲在臉書留言哀悼，有人說，「美雲團長身體不好，已經洗腎多年，前年劇團參加台北市歌仔戲匯演松山場，她才在後台下樓梯時摔下斷腿，沒想到……」、「今年到底怎麼了」、「好突然」、「阿彌陀佛一路好走」、「美雲老師，一路好走」、「美雲老師仙逝，太難過了，歌仔戲又失去一位國寶」。

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