澤倫斯基送英國議長「飛官頭盔」：我們有自由　請給翅膀來保護它

▲澤倫斯基送英國議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）一頂烏克蘭飛官頭盔，上面題字「我們有自由，請給我們翅膀來保護它」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於當地時間8日上午飛抵英國倫敦，展開一系列訪問行程，在下議院演說後，還送給下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）一頂烏克蘭飛官的頭盔，並且在上面題字，「我們有自由，請給我們翅膀來保護它」（we have freedom, give us wings to protect it），敦促英國和其他國家派遣戰鬥機幫助烏克蘭。

西方國家今年擴大了對烏克蘭的軍事援助承諾，承諾提供數百輛坦克和裝甲車以及遠程武器，但迄今為止拒絕提供戰機。

根據《路透社》報導，英國表示，它希望盡快開始訓練烏克蘭戰鬥機飛官，並正在研究倫敦可以派遣哪些戰機，但需要注意的是，這是一項長期行動，而不是滿足基輔的即時要求。

▲澤倫斯基在英國下議院對英國國會議員發表演說。（圖／路透）



澤倫斯基在倫敦議會西敏廳（Westminster Hall）向來自不同政治派別的議員發表演說時，讚揚英國和西方迄今為止所提供的支持和對俄羅斯的制裁。

澤倫斯基向下議院議長贈送了一個空軍飛官頭盔，上面寫著「我們有自由，給我們翅膀來保護它」，呼籲西方國家交付戰鬥機。

早些時候，英國宣布立即向烏克蘭提供大量軍事物資，以幫助其抵禦俄羅斯不斷加強的攻勢，並承諾訓練其飛官在未來能夠駕駛「先進的北約標準戰鬥機」。