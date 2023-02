澤倫斯基送英國議長「飛官頭盔」：我們有自由　請給翅膀來保護它

▲澤倫斯基送英國議長霍伊爾(Lindsay Hoyle)一頂烏克蘭飛官頭盔,上面題字「我們有自由,請給我們翅膀來保護它」。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)於當地時間8日上午飛抵英國倫敦,展開一系列訪問行程,在下議院演說後,還送給下議院議長霍伊爾(Lindsay Hoyle)一頂烏克蘭飛官的頭盔,並且在上面題字,「我們有自由,請給我們翅膀來保護它」(we have freedom, give us wings to protect it),敦促英國和其他國家派遣戰鬥機幫助烏克蘭。

西方國家今年擴大了對烏克蘭的軍事援助承諾,承諾提供數百輛坦克和裝甲車以及遠程武器,但迄今為止拒絕提供戰機。

根據《路透社》報導,英國表示,它希望盡快開始訓練烏克蘭戰鬥機飛官,並正在研究倫敦可以派遣哪些戰機,但需要注意的是,這是一項長期行動,而不是滿足基輔的即時要求。

▲澤倫斯基在英國下議院對英國國會議員發表演說。(圖/路透)



澤倫斯基在倫敦議會西敏廳(Westminster Hall)向來自不同政治派別的議員發表演說時,讚揚英國和西方迄今為止所提供的支持和對俄羅斯的制裁。

澤倫斯基向下議院議長贈送了一個空軍飛官頭盔,上面寫著「我們有自由,給我們翅膀來保護它」,呼籲西方國家交付戰鬥機。

早些時候,英國宣布立即向烏克蘭提供大量軍事物資,以幫助其抵禦俄羅斯不斷加強的攻勢,並承諾訓練其飛官在未來能夠駕駛「先進的北約標準戰鬥機」。