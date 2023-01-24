過年親戚送整箱玩具給兒子　母滿心歡喜打開一看愣住：全扔了吧…

▲親戚送一箱玩具給孩子，母親心懷感激打開後卻傻眼了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

新年到，親戚決定送一箱二手玩具給孩子玩，孩子的母親聽到相當喜悅，心存感激地收下親戚的心意回家開箱，先看到一堆紙屑，母親心想，「應該只是用來當作緩震用，很合理」，但繼續往下翻，又看到空寶特瓶，甚至用過的衛生紙團！母親越想越不對勁，最後看到了「玩具本體」當場傻住。

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▲原本以為是讓孩子開心娛樂的玩具。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

該名地方媽媽把自身經歷PO上臉書分享說，「老公家那邊的很多親戚送了好多小孩玩具給我兒子，真心感謝！但到了開箱的環節，不看還好一看不得了，有發霉、缺零件的、斷手斷腳的，甚至完全壞掉的都有！我家是垃圾場還是撿回收？」

▲結果是一堆支離破碎的物品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方媽媽說，「老公問了那幾家人，得到的說法是，當初小孩不玩了就收起來，要送的時候真的沒檢查就給了，家裡有老人可能捨不得丟，就累積很多壞的玩具，至於垃圾的部份可能是小孩頑皮扔的，我還是打包通通丟了吧⋯」

▲有的玩具壞到不能修，根本就是垃圾了，而箱子內甚至還有用過的衛生紙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方媽媽還說，「以為玩具送人先檢查過是基本，看來天外有天，人外有人，別跟我說『有人送就不錯了』、『要知足』這種話，我就不信這狀況只有我會爆氣！」網友看了紛紛留言說，「什麼爛親戚，當你們是乞丐嗎？」、「我覺得對方只是以丟垃圾的心態給妳」。

還有網友提供反制的方法，「日後有類似的狀況就當場開箱吧！只要妳不尷尬，尷尬的是別人」、「知道下次廚餘要怎麼處理了吧…」、「拍下來PO在臉書寫上『謝謝某某某送我們這一袋玩具』」、「外加妳家的一袋垃圾，然後把它退回去」。