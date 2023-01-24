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美軍「野戰口糧」竟然可以吃披薩　台裔阿兵哥開箱試吃

記者林彥臣／綜合報導

台灣民眾當兵的時候許多人都有吃過野戰口糧的經驗，早期的野戰口糧只有又乾又硬的蘇打餅乾果腹，更是當兵的共同記憶，國軍近年來也不斷研發更多口味，讓阿兵哥在野外出任務時，也能夠兼具營養與美味。不過實戰經驗最多的美軍所研發出來的野戰口糧，口味更是五花八門，一位台裔美軍阿兵哥，就在YouTube上開箱了美軍的野戰口糧，試吃到底多美味？

▲▼台裔美軍阿兵哥試吃美軍軍糧「MRE 23號餐」。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲台裔美軍阿兵哥開箱美軍軍糧「MRE 23號餐」。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」開箱他第一次試吃的美軍軍糧「MRE 23號餐」，內容物包括巧克力口味乳清蛋白粉、墨西哥辣椒風味乳酪醬、蘇打餅乾、麥片餅乾、義大利香腸披薩、櫻桃藍莓醬、自熱袋、鹽、糖、咖啡粉、餐具、火柴。

▲▼台裔美軍阿兵哥試吃美軍軍糧「MRE 23號餐」。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲「MRE 23號餐」全部的餐點開箱，就是長這樣。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥也解釋，所謂的「單兵口糧」也就是在演訓或作戰的過程中，會帶在自己的背包裡，通常一天要吃1包～3包，但是實際上很可能1天只有1包，所以「單兵口糧」的內容物，必須具備補充熱量的特性。

肥宅阿兵哥試吃了「MRE 23號餐」的主食披薩後表示，味道相當濃郁，鹹度適中不會死鹹，但口感更像普通麵包不像披薩，香腸口感非常紮實，除了口感太像麵包讓他個人不太喜歡之外，整體而言還算好吃。

▲▼台裔美軍阿兵哥試吃美軍軍糧「MRE 23號餐」。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲肥宅阿兵哥對於主食披薩的評價，整體而言還算好吃。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥最後計算「MRE 23號餐」整包吃完，熱量有1300大卡，如果1天可以吃2包，則完全可以補充在外演訓的熱量，如果是步兵、工兵、裝甲兵之類的兵種，可能1天會消耗掉2500大卡~3000大卡的熱量，那可能需要吃3包，可是有時候只有1包，那就是演訓必須適應這樣的環境，如果讓他在演訓時，1天只吃1包這樣的軍糧，他也可以適應。

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