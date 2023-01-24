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初四迎財神！「5習俗+5禁忌」報你知　誤觸當心窮整年

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲大年初四是「接神日」，信眾們會在這天祭拜財神，祈求來年財源廣進。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳怡靜／綜合報導

大年初四是眾神降臨到人間之日，又稱為「接神日」，多數商家都是初五開市，生意人們會選在初四晚上迎財神，而祭拜財神可是有眉角的，幫大家整理初四迎財神的習俗和禁忌，否則當心迎神不成反倒觸怒財神！

●初四習俗

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一、接五路

原本的接五路是指「五路行神」，後來演變成接「五路財神」，信徒們會帶著香燭分別到「東、西、南、北、中」5個方位的財神廟堂去請接，每接來一路財神，就要在門前施放一串百子炮，直到迎完各方位的神後，再依序向財神行禮。

至於祭拜財神的供品，除了普遍的三牲（豬、雞、魚）、水果3至5種，財神爺愛吃甜食，一定要準備甜茶和糖果餅乾，也可準備具有生意興隆含意的鳳梨，或是大吉大利的橘子等，不過芭樂和番茄等多籽的水果則要避免。

二、送神早，接神遲

俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神…」，因此有「送神早，接神遲」的說法，送神必須在一大早，至於接神等到下午過後也不遲，儀式通常在下午三點開始，直到晚上九、十點結束。

三、吃折羅

所謂「折羅」，就是指過年期間所剩的飯菜結合一起的大雜燴，初四這天大家一起享用，象徵來年衣食無虞、不愁吃穿。

四、綁火神

過去風俗將玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從自家送到河中，祈求來年家中不會發生火災。

五、扔窮

意思是打掃，將垃圾堆到屋外「扔窮」，有送走「窮神」之意。

▲▼▲紅包,財運,金元寶。（圖／CFP視覺中國）

▲不只迎財神，以下5大禁忌也小心勿踩。（圖／CFP視覺中國）

●初四禁忌

一、忌出遠門

傳聞接神日當天灶王爺會到家中查戶口，記得勿遠行，否則會讓灶王爺找不到人。

二、忌用針線

長輩們認為，初四做針線活縫補，會導致將來一年內充滿矛盾。不過也有一說是，初一至初四婦女盡量別碰針線，否則將來的小孩眼睛會和針線一樣細小。

三、忌吵架

初四是眾神返回人間之日，與人爭吵就是對神明不敬，恐被衰運纏身一整年。

四、忌小氣

迎財神這天千萬別過於吝嗇，要懂得分享，可在家中擺放糖果，讓來訪親友吃甜，如此一來，不只能幫助新的一年財運亨通，財神爺也會主動接近你！反之，過於小氣的人，會讓財神避而遠之，不只得不到財氣，也失了人脈。

五、忌摔東西

過去習俗認定，在正月打破器物，會替新的一年帶來不好的運勢，如果不慎用碎器具要喊「歲歲平安」

此外，民眾過年期間至財神廟祭拜時，記得要報上姓名和地址，以及準備的供品，所求的願望也要具體向財神爺稟告，像是升遷的細節和加薪的幅度等，才會得到財神的眷顧。

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