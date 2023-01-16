無良淫男「泡麵加料」出賣女友　迷昏動機曝光讓姊妹花傻眼

▲新北高姓男子為了拿女友裸照交換裸照，竟對女友和女友妹下藥想迷昏兩人再偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北高姓男子想用女友的裸照和網友交換裸照，竟在女友和女友妹的泡麵中摻入麻醉劑和毒品，見兩人吃完麵仍有意識，還進一步拿麻醉藥摀住女友口鼻，女友尖叫掙脫後，和驚醒的妹妹一同打電話向友人求救並報警。新北地院審理，認為高男犯行屬實，判他以欺瞞方法使人施用第4級毒品，處有3年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，高男於2021年3月加入Telegram某群組，群組內有個匿名網友向他表示，如果高男能提供他女友的裸照，就會回傳其他用戶的裸照作為交換。高男答應後，該網友便將1瓶吸入用麻醉液劑、4瓶含有4級毒品成分咪達唑他(Midazolam)的液體寄送到高男公司。高男則在同年5月8日晚間8時許，趁女友和女友妹煮泡麵時，將液體注入泡麵中想迷昏兩人。

女友和妹妹吃完泡麵後突感暈眩，躺在沙發上休息。高男見二人還有意識，再以沾有麻醉劑的衛生紙先摀住女友口鼻，女友隨即大聲呼叫掙扎，一旁的妹妹也驚醒，二人馬上打電話給友人到場協助並報警。

全案審理時，高男否認犯行，表示麻醉劑來源是正規藥廠，而網友雖有拍影片講解藥效，但他完全沒聯想到這是毒品，另辯稱他抽取的液體為第4級毒品，泡麵湯汁內卻檢驗出第3級毒品，且之後再鑑定也已驗不出毒品成分。

法官認為，姊妹二人體內已驗出毒品成分，而高男注入泡麵的是第4級毒品咪達唑他，因當時泡麵滾燙，毒品被煮成3級毒品三唑他，毒品成分轉變雖非高男能預見，但高男犯行仍屬實，審酌女友已和高男達成和解，妹妹則對量刑表示無意見，依以欺瞞之方法使人施用第4級毒品，處高男有3年6月徒刑，全案還可上訴。