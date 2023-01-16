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社會 社會焦點 保障人權

無良淫男「泡麵加料」出賣女友　迷昏動機曝光讓姊妹花傻眼

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北高姓男子為了拿女友裸照交換裸照，竟對女友和女友妹下藥想迷昏兩人再偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北高姓男子想用女友的裸照和網友交換裸照，竟在女友和女友妹的泡麵中摻入麻醉劑和毒品，見兩人吃完麵仍有意識，還進一步拿麻醉藥摀住女友口鼻，女友尖叫掙脫後，和驚醒的妹妹一同打電話向友人求救並報警。新北地院審理，認為高男犯行屬實，判他以欺瞞方法使人施用第4級毒品，處有3年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，高男於2021年3月加入Telegram某群組，群組內有個匿名網友向他表示，如果高男能提供他女友的裸照，就會回傳其他用戶的裸照作為交換。高男答應後，該網友便將1瓶吸入用麻醉液劑、4瓶含有4級毒品成分咪達唑他(Midazolam)的液體寄送到高男公司。高男則在同年5月8日晚間8時許，趁女友和女友妹煮泡麵時，將液體注入泡麵中想迷昏兩人。

女友和妹妹吃完泡麵後突感暈眩，躺在沙發上休息。高男見二人還有意識，再以沾有麻醉劑的衛生紙先摀住女友口鼻，女友隨即大聲呼叫掙扎，一旁的妹妹也驚醒，二人馬上打電話給友人到場協助並報警。

全案審理時，高男否認犯行，表示麻醉劑來源是正規藥廠，而網友雖有拍影片講解藥效，但他完全沒聯想到這是毒品，另辯稱他抽取的液體為第4級毒品，泡麵湯汁內卻檢驗出第3級毒品，且之後再鑑定也已驗不出毒品成分。

法官認為，姊妹二人體內已驗出毒品成分，而高男注入泡麵的是第4級毒品咪達唑他，因當時泡麵滾燙，毒品被煮成3級毒品三唑他，毒品成分轉變雖非高男能預見，但高男犯行仍屬實，審酌女友已和高男達成和解，妹妹則對量刑表示無意見，依以欺瞞之方法使人施用第4級毒品，處高男有3年6月徒刑，全案還可上訴。

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