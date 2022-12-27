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社會 社會焦點 保障人權

屏東104位參選人拒繳罰款　執行分署查扣保證金+競選費用補貼

▲屏東執行分署扣選舉保證金徵起131萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署扣選舉保證金徵起131萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部執行署屏東分署今年針對轄內104位公職參選人，因積欠款項，執行查扣選舉保證金及補助款，已成功追回131萬元。

屏東執行分署表示，屏東有位義務人於2019年擔任民代期間，身兼某民間團體的會長，因為建議縣府補助該社團活動經費，而被監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法第12條規定，公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益而裁罰10萬元；另有一位民代於2013年間申報財產時，漏報老婆的存款及保單，被監察院認定他有故意申報不實的情形，遂依據公職人員財產申報法第12條規定裁處8萬元罰單。

▲屏東執行分署扣選舉保證金徵起131萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

該分署受理案件後，曾扣押存款與薪水，惟執行無著。屏東縣選委會今年11月公告九合一地方選舉候選人名單，執行人員逐案核對後，發現前述這二位義務人已登記為候選人，遂於選前迅速核發執行命令，扣押選舉保證金及每票30元的補助款， 選後經選務單位回覆已足額扣押，分署旋即核發收取命令，上開罰單已全部清償。

該分署同時針對今年轄內104位有參與地方公職人員選舉的義務人，扣押其選舉保證金與競選費用補貼金，總計為國庫收回131萬元，成果相當豐碩。其中大部分義務人多是積欠稅金、汽燃費或交通罰單被移送執行，另有少部分的義務人則是因為不當飼養犬隻、未辦理寵物登記、沒替犬隻絕育或者用鐮刀砍傷家犬等情狀，違反動保法而被縣府農業處裁罰。

屏東分署呼籲候選人參加選舉乃本於為民服務，對於法律秩序的遵守為民眾之楷模，更應如期繳納罰單與稅金，當選人已於近日就職，服公職期間亦應注意公職人員利益衝突迴避法、公職人員財產申報法與各項法規規定，避免觸法，法律之前人人平等，受罰移送執行後，分署會徹底執行並堅決捍衛法律秩序。

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