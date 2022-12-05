C羅跌落神壇？　葡萄牙70％球迷認「該將他踢出16強先發」

▲葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）從世界盃開賽至今，僅靠一記12碼罰球獲得一分，不僅沒有出色表現，甚至佔據更多媒體版面的是他的轉隊風波，連葡萄牙自家人都挺不下去，有民調顯示，近70％的葡萄牙球迷認為，C羅不該擔任16強先發。

現年37歲的C羅的表現有目共睹，但本屆世界盃他卻明顯地在走下坡，在技術上頻頻失誤，體力也跟不上年輕小將，加上近來轉隊的風波，讓葡萄牙球迷對他失去信心，甚至認為他不該繼續留在先發名單裡。

葡萄牙「球報」（A Bola）的民調顯示，有70％的球迷不希望C羅在16強的賽事中擔任先發。從球迷憤怒的留言可以發現，他們對於C羅賽前訓練缺席、曼聯合約問題大有不滿，「他的狀態不好，他口口聲聲說想爭取冠軍，但每7天就會病痛一次缺席訓練，不管什麼藉口都非常的粗暴，從未見過這樣的球員！」

還有球迷留言表示，「在曼徹斯特發生這麼多事情之後，他甚至不該被徵召加入國家隊，他本來應該是這次世界盃的領導者，但他現在卻成了一個障礙，他破壞了自己樹立起來的形象。」

C羅目前在本屆世界盃上僅攻入1球，《Sofascore》網站評選小組賽最差11人時，C羅竟與4名卡達球員一起入選，3場比賽平均評分只有6.37，英國《每日郵報》球評奧利弗霍爾特(Oliver Holt)直言，「葡萄牙可以在卡達贏得首個世界盃冠軍，但前提是要放棄這位明星。」

►C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」 本人霸氣回應：我叫他閉嘴

►姆巴佩太狂！締造多項紀錄 超越C羅、追平梅西世界盃進球數

►韓「足球界朴敘俊」又惹事！ 曹圭成：日本隊晉級16強很討厭