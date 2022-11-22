▲「翻轉苗栗 禎心相挺」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨苗栗縣長徐定禎近期「驚句連連」，引起不少爭議，他的模特兒女兒里唯22日上午被媒體問及此事，里唯坦言，會擔心這次失言影響選情，但可以肯定他是個很善良、正直的人，那並非他的原意，那些截圖片段出來的時候，「我可以想像他講話的樣子，就是個阿北（大叔）苦口婆心、開玩笑的語氣。」

立法院民進黨團總召柯建銘、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委林昶佐、苗栗縣議員曾玟學，與苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯，22日上午於立法院召開記者會，呼籲苗栗選民集中選票，翻轉苗栗。

徐定禎近日參加聯合大學學生會舉辦的座談時，面對學生提問「3+11」會議紀錄、護航高端疫苗，以及是否覺得民進黨與年輕人越走越遠等問題，徐定禎則冒出，「不要再亂了吧」、「罵自己政府是怎樣」、「民進黨在苗栗就是沒市場、就是當砲灰」，還要學生「到中國住住看啊」等語。徐也在後來電視政見發表會致歉。

▲徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自IG／vv_levia）



對於媒體提問，徐定禎幾次失言引起爭議，里唯表示，家裡有討論過這個問題，媽媽都說他不太適合當政治人物，他是很有能力，一直以來就是覺得爸爸講話太直一點，相信這次雖然是這樣講，但他的能力應該還是要受到肯定。

對於媒體追問，是否擔心此次失言會影響選情，里唯坦言，還是會擔心，有時候網路上會擷取一兩段東西，大家沒看到全部的面向，但真正跟他朝夕相處的是我們，可以肯定他是個很善良、正直的人，那並非他的原意，那些截圖片段出來的時候，「我可以想像他講話的樣子，就是個阿北（大叔）苦口婆心、開玩笑的語氣。」

民進黨立委賴品妤補充，自己這一陣子因為輔選跟徐定禎有很多接觸，徐定禎就是一個阿北，值得信任、踏實誠懇，但個性也比較直接，他是苗栗唐吉軻德，即便結果不如人意，仍會不斷挑戰，，也是這樣的性格，他這次才會出來戰，他有需要加強的部分，雖然不夠婉轉、不符合大家對政治人物的想像，但絕對是愛這塊土地、愛家鄉的候選人。

▲徐定禎兒女趁著中秋連假返鄉，一家人留下溫馨合影。（圖／里唯提供）