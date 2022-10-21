資策會稱「高虹安兼職未報備」！網挖出8年前關鍵影片：有種別下架

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆在資策會任職時，兼任資策會衍生公司科智企業業務處長，涉違法兼職，引發爭議。對此，高虹安曬出2016年任職期間，穿著科智企業的制服幫蔡英文及沈榮津導覽的畫面，打臉資策會不知情的說法。另外，有網友也挖出資策會過去影片，其中就有高虹安代表科智企業介紹公司業務的畫面。

針對高虹安於資策會任職其間在外兼職是否有報備， 資策會執行長卓政宏日前表示，確認並未報備，指出高虹安是否領外部企業的薪水無從得知，若是領資策會的薪水去幫別的公司工作，是違反勞務契約，資策會一樣會循法律途徑來處理。

事件曝光後，隨即引發各界熱議，民進黨立法院黨團總召柯建銘更酸高虹安，「妳不是永遠的天之驕女」，斐陶斐的桂冠沒有辦法掩護高的犯罪行為，不要再瞎扯了。不過，有網友也發現，資策會2014年11月25日在YouTube頻道分享一支名為《2014 Asia Pacific Intel Challenge Pitch 資策會衍生公司-科智企業Servtech》的影片，內容就是高虹安代表科智企業介紹公司業務內容，資策會不可能不知情。

▲資策會過去影片中，就有高虹安代表科智企業介紹公司業務的畫面。（圖／翻攝自YouTube／資策會）

許多網友也紛紛到資策會該影片下方留言，「不要下架，不要屈服於政府的壓力」、「資策會有種別下架這篇啊」、「越看越覺得高虹安能力真的很強」、「已下載備份，謝謝資策會讓我們知道高這麼有才華！然後，執行長說謊，愧對自己的良心」、「謝謝資策會讓我知道什麼叫失憶，也讓我很想知道新竹有什麼大秘寶」。

高虹安20日澄清，她2016年曾在南港展覽館舉辦的電腦展上，穿著科智企業的制服，在資策會和工業局的場合，幫總統蔡英文、行政院副院長沈榮津進行導覽，當時新聞稿和照片都是由資策會所提供，顯示資策會當時的主管都知情，「2022年被2016年的自己打臉」，不曉得資策會現在遭受什麼樣的壓力，才會出現改口及說謊？

高虹安強調，科智企業是資策會的衍生新創公司，當時是在資策會的鼓勵之下，來進行企業輔導，且該公司也有繳付技轉金給資策會，身為資策會的基層員工，輔導該公司也是非常重要的使命，例如2014年她就協助科智企業參與美國舉辦的企業挑戰賽，為什麼到了2022年就突然變成高虹安不報備、違法兼職做這些事情？當時她只是一名基層員工，絕對沒有瞞天過海做違法的事情那麼大的權力。