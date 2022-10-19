　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／挑戰失敗！彰化百年神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

▲芬園鄉公所徵求開鎖達人。（圖／芬園鄉公所提供）

▲芬園鄉公所加碼懸賞1萬元，徵開鎖達人。（圖／芬園鄉公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉公所有一座百年神秘保險櫃，為揭開神秘保險櫃保存的珍貴歷史資料，日前懸賞5,000元徵求開鎖高手，3天了仍無法開箱，連遠從高雄來的達人花了1小時也失敗，鄉長林世明決定把獎金加碼1倍，提高到1萬元，歡迎全台高手一起來挑戰。

這座百年神秘保險櫃，是芬園鄉縣定古蹟芬園庄役場(日治時期的鄉公所)，1994年新公所完工後，舊址公所近日修繕完成，在出土的相關珍貴文物中，就屬這 1座神秘的保險櫃最引人矚目，但因為年代久遠密碼、鑰匙早不知去向，以致無法開啟。

▲芬園鄉公所徵求開鎖達人。（圖／芬園鄉公所提供）

經過公所測量，這座鐵製保險櫃高120公分，重200公斤，有人猜測說「裡面藏金條、金飾」、「鈔票」，有可能甚麼都沒有，出土後大家想盡辦法都打不開，因此公所決定從17日起至11月30日止在芬園鄉打卡打車驛站公開懸賞開鎖高手前來挑戰解鎖，懸賞徵開鎖高手。

鄉長林世明說，日前有1名遠從高雄來的古姓民眾，曾有成功開啟舊保險櫃的經驗，一大早從高雄南下到卡打車驛站挑戰，試了1個多小時還是無法開啟，讓他直呼「真的超難開」。

▲芬園鄉公所徵求開鎖達人。（圖／芬園鄉公所提供）

如今懸賞獎金從5000元提高到1萬元，林世明歡迎全國各地高手一起來試試，若開箱後發現裡面放置有貴重物品，仍依法屬於公有財產，更歡迎民眾一起到芬園走走，找回昔時的歷史記憶。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
跟學長爬窗墜樓摔癱！　高一生討國賠800萬結果曝
快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天
快訊／40多歲確診女防疫旅館猝死！　新冠肺炎合併心肺衰竭
快訊／今本土+44601　另增42死「30多歲男確診8天亡」
入住信義區5星飯店　預約泳池被拒絕！人夫改用英文問卻馬上有空
印度男喊「在台灣很孤單」　玩交友App性侵女大生
短今突遭球迷「肢體碰觸」畫面瘋傳！　她認了有嚇到
快訊／北韓再朝西海岸射100多枚砲彈　南韓軍方：違反919軍
勇士開幕戰「一波流」打趴湖人　柯瑞神拋投、四分打飆出33分
曾威豪編號1802監獄生活曝　劉芯彤貴婦變女工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車騎士對喇叭敏感！？　路中央攔車、慢騎恐挨罰2.4萬+扣牌

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

台7線陸續搶通　桃園搜救隊接駁明池山莊189遊客下山

快訊／挑戰失敗！彰化百年神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

無照酒駕撞死工人　爆乳妹：我是被逼喝酒...檢批：妳有很多選擇

「銀行問就說買傢具」婦滙款才知被騙　警助止滙保20萬血汗錢

竊盜集團專偷觸媒轉換器　18車受害財損50萬...4男女落網

台7線嚴重坍塌！受困4天終脫險　明池山莊首批122遊客下山

夜店殺警相隔22km服刑！曾威豪入監編號曝　劉芯彤貴婦變女工

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

機車騎士對喇叭敏感！？　路中央攔車、慢騎恐挨罰2.4萬+扣牌

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

台7線陸續搶通　桃園搜救隊接駁明池山莊189遊客下山

快訊／挑戰失敗！彰化百年神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

無照酒駕撞死工人　爆乳妹：我是被逼喝酒...檢批：妳有很多選擇

「銀行問就說買傢具」婦滙款才知被騙　警助止滙保20萬血汗錢

竊盜集團專偷觸媒轉換器　18車受害財損50萬...4男女落網

台7線嚴重坍塌！受困4天終脫險　明池山莊首批122遊客下山

夜店殺警相隔22km服刑！曾威豪入監編號曝　劉芯彤貴婦變女工

台灣半導體面臨中美貿易戰、兩岸緊張　台積電劉德音：望政府提人才政策

前NCC委員大吐心聲　「現在電視新聞台已被政府馴服了」

機車騎士對喇叭敏感！？　路中央攔車、慢騎恐挨罰2.4萬+扣牌

藍營斥陳其邁「從醫初衷」攏是假　她提醒：國父孫文也棄醫從政

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

假拜拜真偷錢　雲林2男竊200功德金被揪出送辦

10年苦等鬼城來人！北大套房每坪16→51萬　屋主賺價差逾500萬

快訊／只有我們！　富邦勇士宣示挑戰PLG三連霸王朝

被批「假庶民真富豪」！鍾東錦競辦點名林佳龍：是瞎了還是看不到？

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

社會熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

即／蓮池潭首宗帆船翻覆2死真相曝

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

印度男在台灣很孤單　性侵女大生

退伍少校連殺2人　三峽雙屍案起訴

法拍屋驚見白骨焦屍　高大成曝1疑點

法拍屋點交驚見白骨、焦屍　得標主嚇傻報警

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

海倫清桃夫妻遭控詐上億曬名車豪宅　當事人回應

屏東雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年

賣毒電競直播主正面曝　少年陳屍西門町揪出他

狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活

更多熱門

相關新聞

狂傳簡訊帶刀盯哨！阿伯跟騷判7月

狂傳簡訊帶刀盯哨！阿伯跟騷判7月

彰化縣62歲田姓男子，今年7月以LINE傳訊狂轟濫炸前女友，還持刀攜帶危險物品跟蹤騷、恐嚇，並侵入其工作場所打人，彰化地院日前審結，將田男依「跟蹤騷擾防制法」判刑7月，這也是彰化地區被依跟騷法判刑的首例。

衝4樓救火險燒死！男做對一事救了自己

衝4樓救火險燒死！男做對一事救了自己

智慧生產永續併行彰化農業再升級

智慧生產永續併行彰化農業再升級

社區活動被投訴　改到500公尺遠舉辦

社區活動被投訴　改到500公尺遠舉辦

彰化透天厝火警！屋主躲4樓逃過一劫

彰化透天厝火警！屋主躲4樓逃過一劫

關鍵字：

芬園彰化保險櫃日治達人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面