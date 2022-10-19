快訊／挑戰失敗！彰化百年神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

▲芬園鄉公所加碼懸賞1萬元，徵開鎖達人。（圖／芬園鄉公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉公所有一座百年神秘保險櫃，為揭開神秘保險櫃保存的珍貴歷史資料，日前懸賞5,000元徵求開鎖高手，3天了仍無法開箱，連遠從高雄來的達人花了1小時也失敗，鄉長林世明決定把獎金加碼1倍，提高到1萬元，歡迎全台高手一起來挑戰。

這座百年神秘保險櫃，是芬園鄉縣定古蹟芬園庄役場(日治時期的鄉公所)，1994年新公所完工後，舊址公所近日修繕完成，在出土的相關珍貴文物中，就屬這 1座神秘的保險櫃最引人矚目，但因為年代久遠密碼、鑰匙早不知去向，以致無法開啟。

經過公所測量，這座鐵製保險櫃高120公分，重200公斤，有人猜測說「裡面藏金條、金飾」、「鈔票」，有可能甚麼都沒有，出土後大家想盡辦法都打不開，因此公所決定從17日起至11月30日止在芬園鄉打卡打車驛站公開懸賞開鎖高手前來挑戰解鎖，懸賞徵開鎖高手。

鄉長林世明說，日前有1名遠從高雄來的古姓民眾，曾有成功開啟舊保險櫃的經驗，一大早從高雄南下到卡打車驛站挑戰，試了1個多小時還是無法開啟，讓他直呼「真的超難開」。

如今懸賞獎金從5000元提高到1萬元，林世明歡迎全國各地高手一起來試試，若開箱後發現裡面放置有貴重物品，仍依法屬於公有財產，更歡迎民眾一起到芬園走走，找回昔時的歷史記憶。