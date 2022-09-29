免疫負債要還了！台大醫分析3原因：今年冬季新冠、流感恐「多重流行」





▲冬季恐怕有流感、新冠等病毒多重流行，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內確定10/13開國門，邊境鬆綁改採入境0+7檢疫。新冠疫情近三年防堵，防疫做得很好，但這也造成「免疫負債」(Immunity debt )危機，台大小兒部感染科醫師呂俊毅今（29）日示警，今年冬季，估計有九成以上機會發生「各種呼吸道病毒反撲」，可能會造成新冠、流感，還有其他病毒的多重流行；其中又以抵抗力弱且容易變成重症的幼兒最受衝擊。

在各國政府全力圍堵、疫苗施打及民眾落實防疫措施之下，除了讓新冠疫情逐漸獲得控制外，也讓流感疫情過去2年幾乎消失，但近期世界衛生組織（WHO）提出流感示警，一旦流感病毒大爆發，恐提高感染機會，甚至引發兒童、老人及慢性病等高風險族群出現重症危機。

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呂俊毅指出，過去兩年也曾憂心秋冬流感、新冠同時出現，但後來流感疫情沒有流行，不過，今年可說是各種病毒流行的條件具備，估計今年，九成以上會發生各種呼吸道病毒反撲。

呂俊毅分析，國人累積兩年免疫負債，加上近期邊境開放、防疫管制措施鬆綁，還有民眾心態已經改變，活動比較不受疫情影響，都是可能原因。

▲台大小兒部感染科醫師呂俊毅。（圖／記者洪巧藍攝）

呂俊毅說，所謂「免疫負債」就是防疫做得很好時，會讓人體在流感或其他病毒的暴露機會變少，身上沒有機會產生相對應的免疫力，一旦接觸到病毒後就更容易被感染，發病症狀也會更明顯，甚至引發重症。

尤其是抵抗力弱的幼兒，在新冠疫苗打氣不高的情況下，恐會提高新冠及流感雙病毒夾擊機會，建議家長應盡快帶幼兒接種疫苗，提高對抗病毒的保護力，避免發生重症。

另一方面，觀察國際流感發展情勢顯示，過去南半球的澳洲主要流感季節為6月到9月，但截至今年6月就已經通報超過8萬例的流感病例，其它如南非、智利及巴西等南半球國家，也都有出現流感案例激增的現象。最近南韓也發布三年來首度流感示警。

根據美國疫苗接種諮詢委員會數據指出，流感疫苗可降低高達39%的流感風險，流感疫苗是預防流感有效的方法，但民眾對流感疫苗仍有不少迷思。

呂俊毅說，自己診間也常遇到家長會擔心疫苗所產生的副作用，而不願讓幼兒施打流感疫苗，其實年紀愈小代表抵抗力也愈弱，若不透過疫苗提高免疫力，感染病毒後反而容易成為重症，包括肺炎、心肌炎、腦炎或續發性細菌感染等重症與死亡。

▲專家呼籲家長帶幼兒打疫苗。（資料照／新竹縣政府提供）