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少將張大偉收賄辯「2000萬燒毀」　監院全票通過彈劾

▲▼國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉涉嫌收賄4500萬元，14日遭收押禁見。（圖／資料照）

▲國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

監察院8日表示，國防部軍備局工程營產處前處長張大偉少將，利用辦理「公館營區營舍整建統包工程」機會，以減少樓地板面積將單坪預算提高之方式，致使有意投標之中華工程公司有獲利空間，事後收受該公司交付之2千6百萬元賄款，並供稱將其中「2千萬元賄款燒燬」違失情節重大，監察院全票通過彈劾。

張大偉涉嫌利用改建案向得標廠商索賄4500萬元，實收2600萬元，日前被依貪污治罪條例起訴。新北地院31日下午開庭，張大偉承認收錢，但認為這筆錢與職務無關，因此不認貪污。另張大偉還說，只留600萬私用，另外2千萬元已透過岳父的金爐燒掉。

監察院指出，國防部於106年間，辦理「公館營區營舍整建統包工程」之採購案，預算金額30億4,387萬8,652元，決標方式採行最有利標，上開採購案於106年4月12日公告，時任軍備局工程營產處處長張大偉旋於公告後之次日，主動聯繫投標本工程專管及監造標未獲選之孫姓建築師，告知孫姓建築師：「可找營造廠合作投標統包工程，伊可以幫忙等語」而暗示索賄之意。

監察院表示，孫姓建築師遂找上有意投標中華工程公司，但依該公司計算，本採購案若以公告預算金額計算，單坪造價僅有10.4萬元，然此低於中華工程公司之建築成本，單坪造價需至少為11.5萬至11.6萬元。

而孫姓建築師獲悉此事後，因恐中華工程公司不願意前往投標，將坪價太低之消息轉知張大偉知悉，張大偉遂指示承辦人員，以減少樓地板面積之方式，將單坪預算提高為11.6萬元，使中華工程公司認為有利潤，乃參與投標，嗣於106年5月27日召開評選會議，確定由中華工程公司得標。

中華工程公司得標後，分別於106年10月3日交付6百萬元、107年1月26日交付1千萬元、107年8月23日交付5百萬元及107年9月26日交付5百萬元與張大偉，共計2千6百萬元賄款，但張大偉於檢察官及法院訊問時供稱「因怕遭查獲，其中2千萬元已經燒燬，另600萬元就陸續用在房屋裝修及生活支應」等語。

監委蔡崇義、陳景峻表示，張大偉官拜少將，服役期間逾30年，長期受國家栽培，享盡豐厚國家俸祿、禮遇，本應對其職責內所督導、管理之公共工程，嚴格監督、追求最佳營造品質，然竟不思其身負國家社會之重託，利用其軍備局工程營產處長之權勢與機會為謀私利，以減少樓地板面積將單坪預算提高之方式，不顧軍隊同袍使用宿舍之品質，並藉此向廠商索討高額賄款，嚴重敗壞官箴。

監委指出，刑事犯罪部分，經新北地檢署檢察官以張大偉涉犯「貪污治罪條例」關於職務上行為收受賄賂，偵查後提起公訴。尤有甚者，張大偉上揭犯行經檢察官查獲後，不僅對其所獲賄款之流向堅不吐實，狡稱其中2千萬元已燒燬等語，顯未見悔意，違失行為重大，應提案彈劾，以達成整飭官箴、澄清吏治的目的。

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