北市清寒助學金助攻　169名高三應屆生圓夢上大學

▲在北市清寒助學金幫助下，高三應屆考生成績亮眼，曾燦金（右三）勉勵孩子們上大學要持續探索興趣與人際關係、擴展視野。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

為幫助家境清寒學生逆境求學，財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會認助210位應屆高中職畢業生，有169名學生考取大專院校，其中有43人考取台大、清大、台科大等國立大專院校，獲頒獎學金；成功高中蔡姓畢業生，今年考取台大生命科學系，蔡生感謝認助人支持，讓他無後顧之憂，希望將來有能力也能回報社會。

台北市教育局長、台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，考量大一新鮮人開學支出增加，除了認助期間的助學金外，考取大專院校者，今年再加碼頒發3000元獎學金，共有169名學生獲頒獎學金，總計發出50餘萬元，預計在9月20日直接匯入受認助學生的郵局帳戶。

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▲在北市清寒助學金幫助下，高三應屆考生成績亮眼，169名學生考取大專院校。（圖／北市教育局提供）

成功高中蔡姓畢業生為新住民之子，母親是越南籍，父親因照顧年邁祖父辭掉工作，平日省吃儉用，靠政府津貼補助、獎學金等支應，但他並未向逆境低頭，在課業上勤奮努力取得佳績。蔡生說，從國中就對生物很感興趣，很開心可以如願考取第一志願台大生命科學系，未來想當生物技術研發人員。

▲成功高中蔡姓畢業生（右）在北市清寒助學金幫助下，今年考取台大。（圖／北市教育局提供）

近兩年受新冠肺炎疫情影響，也衝擊不少弱勢家庭，士林高商畢業生陳同學的父母，因市場生意收入變得不穩定，又要照顧臥病的祖父，多虧基金會認助人的幫忙，減輕經濟壓力，今年考取國立台灣科技大學應用外語系，最大目標就是大學畢業後有穩定工作，未來能在社會上發揮所長。