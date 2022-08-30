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大逆轉！長榮大學副教授被控性侵女同志　二審改判無罪

▲南部某大學蔡姓副教授，被控涉嫌趁被害人睡覺時強行性侵得逞，一審判刑3年6月，台南高分院改判無罪。（圖／記者林悅翻攝）

▲南部某大學一名副教授，被控涉嫌趁被害人睡覺時強行性侵得逞，一審判刑3年6月，台南高分院改判無罪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

長榮大學一名副教授，被控在PTT徵友與被害人結識，未料2人第2次相約見面時，即藉故跟被害人回家繼續聊天，且被控明知被害人是女同志，竟涉嫌趁她睡覺時強行性侵得逞，副教授否認犯情辯稱係交往，檢方調閱女方GPS軌跡比對不符將他起訴，一審依強制性交罪判他3年6月，台南高分院二審認罪證不足改判無罪。

一審判決資料指出，副教授於2017年5月16日透過PTT某版發文徵友，被害人因對於投資有興趣予以回應後，2人便交換通訊軟體LINE之帳號相互認識，於2017年7月31日晚上7時許第2次見面，以繼續聊投資話題為由前往被害人之住處聊天，至翌日凌晨約4時許，副教授藉故要求被害人讓其留宿，被害人基於信任而同意讓對方於客廳休息，被害人便自行回臥室。直至於同日凌晨4、5時許，男子１被控見有可趁之機，竟基於強制性交之犯意，未經被害人同意進入其房間，趁被害人熟睡之際，以手指插入之方式為強制性交得逞。

被害人向檢方指控，2017年5月間，她在PTT看到對方所貼文徵友，留言連繫後認識，雙方當了2個月的網友，才在7月底首次碰面聊投資，沒想到2人第2次相約見面聊到凌晨，對方即藉故說跟被害人回家繼續聊，最後明知被害人是女同志，竟趁被害人睡覺時潛入房間，強行對被害人性侵得逞。被害人在檢方偵訊時提出醫院診斷證明、人證及遭對方性侵後之質問對話所簡訊佐證。

▲▼長榮大學蔡姓副教授。（圖／記者林悅翻攝）

▲蔡姓副教授被控性侵女同志，二審逆轉無罪。（圖／記者林悅翻攝）

副教授否認犯行，並指出2017年為找女友而上網貼文，2天後被害人回應留言，2人隨即於5月底開始見面並交往，6月他放暑假後，2人天天膩在被害人住處，2人幾乎是同居狀態，直到女方前伴侶在同年8月闖入住處，始知被害人是女同志，最後2人分手，還強調雙方約會足跡遍布台南各大餐廳、百貨公司及電影院，期間更發生10多次性關係。

檢察官獲悉被害人嗜好騎單車，且均保留GOOGLE地圖之GPS行動軌跡作為日常生活紀錄，經調閱其手機定位記錄，與男子所言作比對，發現與男子１所言之約會地點均不符，檢察官因此採信被害人的詞，依強制性侵罪嫌起訴。

法官在審理時被告否認犯行，惟有證人證詞及相關證據資料在卷可佐，認事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑，被告所為犯刑法第221條第1項之強制性交罪。審酌被告不尊重被害人之性自主決定權，嚴重侵害被害人之人格權益，造成被害人心理創傷，犯後飾詞狡辯，未曾向被害人道歉，亦未以和解他法彌補被害人所受損害，欠缺悔意等一切情狀，宣告判刑3年6月。案經上訴，台南高分院30日上午9時30分許宣判，法官認為證據不足，將蔡改判無罪。

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