林信吾台南殺警又搶超商　他嗆4大惡行下一站就是地獄

記者張靖榕／綜合報導

台南市安南區22日發生震驚全國的殺2警奪槍案，40多歲兇嫌林信吾今晨在新竹和欣客運車站落網，案發到落網不到18小時。此外林信吾還被查出案發後在新營偷機車，持警槍到超商搶劫，囂張行徑讓資深媒體人王瑞德看不下去，點名4大罪刑，直指林信吾下一站要去的，就是地獄。

林信吾落網消息傳出，曾擔任資深社會記者的知名媒體人王瑞德在臉書寫下「歹路不通行」，指林信吾先是竊車，之後又殺害2警，奪走警槍又到超商搶劫，惡人的下一站，就是「地獄」。

警方調查顯示，林信吾是明德外役監逃犯，犯案後先是騎偷來的贓車到土城高中清洗、脫下衣帽，再搭計程車前往赤崁樓附近，接著搭公車到台南市立醫院，雖然身上有傷但沒有就醫。下公車後，林嫌再轉搭計程車至火車站，搭火車到新營後又偷另一輛機車去搶超商，棄車後再搭白牌計程車南下高雄，接著搭和欣客運轉向北上，但此時已被警方掌握行蹤，於今晨4點41分在新竹下車時落網。

林信吾殺警案引起全國憤怒，網友紛紛在王瑞德的臉書貼文下留言，「很可惡啊」、「有恐龍法官的存在，在台灣不管殺幾個人也不會判死刑的，因為法官會說『可教化』」、「希望落實死刑就是要執行」。

▲台南殺警嫌犯林信吾落網。（圖／記者陳以昇翻攝）