高溫狂飆48℃！阿爾及利亞爆39野火已38死　驚現火龍捲1秒吞噬林木

▲阿爾及利亞高溫狂飆48℃，北部有39個地區爆發森林大火，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

北非國家阿爾及利亞受氣候變遷影響，氣溫狂飆至攝氏48度，加上酷熱和乾旱的推波助瀾下，北部地區湧現39處森林大火，導致至少38人死亡、超過200人被燒傷，或因濃煙出現呼吸系統疾病。

據法新社報導，自8月初以來，由於遭遇酷暑和乾旱，阿爾及利亞東部和北部省份接連爆發多起森林大火，讓當地的大片森林變成「火藥桶」，隨時可能引發新的火勢。為控制火情，阿爾及利亞民防、軍隊等部門調動大量人力、物力，前往火災現場救火，不過當局擔心，熱風可能引發更多災情。

一名記者在火災重災區東北部塔里夫省（El Tarf）形容，目前當地目光所及之處，一切都是如地獄般的景象，滿目瘡痍，「飆升的氣溫和狂風在火焰中形成了『火龍捲』，在短短數秒內就破壞了一切，還有一批在參觀野生動物園時突然被大火圍困的人罹難」。

一名不願透露姓名的目擊者也表示，卡拉（El Kala）野生動物園區內，有一輛巴士被大火吞噬，車上的12人在試圖逃車時被燒死。從當地電視台播出的新聞畫面可見，火災附近的居民都已陷入恐慌，不少人正倉皇地逃離家園，森林附近一家醫院還有約100名婦女和17名新生兒正從醫院撤離。

內政部長貝爾朱德（Kamel Beldjoud）指出，當局已租用一架Be-200噴射飛艇來執行灑水滅火任務，並最快將於20日投入使用。阿爾及利亞是非洲佔地最廣的國家，森林面積高達400多萬公頃。然而，該國近年深受全球暖化影響，奪命森林大火頻頻發生。數據顯示，該國這個月已發生106宗火災，損毁了逾2600公頃的林地。