美參議員馬基抵台發文　「重申美國對台支持」鼓勵台海和平穩定

▲美國參議員馬基(Ed Markey)率團訪台。(圖/外交部提供)

記者吳美依/綜合報導

美國參議員馬基(Ed Markey)率領代表團於14-15日訪台,作為國會議員出訪印太地區的一環。他抵達台灣後,也在推特轉發我國外交部的貼文發文,並且寫道,「我與兩黨國會代表團來到台灣,重申美國對台灣的支持,並且鼓勵台灣海峽的穩定及和平。」

美國國會代表團成員包括民主黨參議員馬基、眾議員加勒曼帝(John Garamendi)、眾議員魯文索(Alan Lowenthal)、眾議員貝耶(Don Beyer) 及共和黨眾議員羅德薇(Aumua Amata Coleman Radewagen)。他們預計15日晉見總統蔡英文,午宴後拜會立法院。不過,這次出訪較為低調,大多採閉門會議,總統府罕見未規劃直播,也不開放採訪。

馬基當選參議員後,隨即加入「參議員台灣連線」,擔任參院外交委員會亞太小組主席以來,積極推動友台法案,他最新提出的「台灣安心法案」(Taiwan ASSURE Act)推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫,授權撥款支持「全球合作暨訓練架構」(GCTF),與美國在「台灣關係法」的承諾一致,持續支持台灣有意義地參與國際社會,協助台灣抵禦台海脅迫,同時採取明確行動,避免區域衝突。

