三寶路邊停不進　苦主車被撞凹嘆「拜託別開車」！過程全被錄

記者崔子柔／綜合報導

路邊停車是開車上路重要的一環，高雄一名男子透露，他25日下午把車停在路邊停車格，結果車尾被撞凹，經路人告知才驚覺是一名老翁想停他後面的車格，卻停不進去還在擦撞後逃逸，讓他苦嘆，「希望認識你的人可以好好勸你不要再開車了」。

原PO昨（26）日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他將車停在該處約20分鐘，上車準備要離開時，一名年輕人敲了他的車窗，原以為是要來問路，結果是來告知他的車被撞了，而且他有目睹全程，詢問原PO是否要報警。

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▲▼原PO車被撞凹。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



原PO下車查看發現車左後側確實被撞了一個洞，當下便先打電話報警，並詢問附近店家是否可協助調監視器，店家也願意幫忙，畫面中可見，該名三寶想停進原PO後方的停車格，但角度沒喬好，在擦撞原PO車輛後停滯幾秒，便開往對向的停車格，下車後瞄了原PO的車幾眼就離開。

附近店家稱該名三寶不久後就到開店用餐，原PO則留下電話和車牌號碼請店家轉交，但事發超過一天，原PO仍未接到警方通知及肇事車主的電話，讓他無奈上網發文，「希望認識你的人，可以好好勸你，不要再開車了，因為你有更好的選擇」。