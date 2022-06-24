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極限探險家登山記憶消失2小時…憶死亡斷片過程：不知怎樣下山

記者蘇晟彥／台北報導

橘子關懷基金會將邁入15週年，23日舉辦記者會揭曉2022年主題「GoNext」並且邀請到基金會支持的兩位大夢青年，台灣海外高峰極限探險家呂忠翰、台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠，透過他們兩位自我挑戰勇敢追夢的故事，傳遞 GoNext 積極前進的正面力量。

▼橘子關懷記者會揭露2022年主題，並邀請呂忠翰、袁永誠到場分享自身故事。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 劉柏園,遊戲橘子,呂忠翰,袁永誠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

全新倡議「GoNext」裡的Go本身具有開始、出發的涵義，而Next則有下一個，接續不斷的意思，兩者相加，表達的是不斷自我挑戰、放眼下一次冒險的精神。2008年挑戰北極成功，2018年也完成南極長征的橘子關懷基金會創辦人劉柏園表示：「基金會邁向15週年，成立的初衷不變，我們想要鼓勵青年不畏環境與時代的挑戰，勇敢跨出舒適圈。我們也實際支持正跨出冒險腳步的大夢青年，期許他們持續擁抱挑戰、突破自己的極限，向社會大眾傳達正向積極的價值觀。」

橘子關懷基金會透過「大夢計劃」支持過許多勇於挑戰自我極限的青年，期待能透過他們的故事，激勵更多社會大眾勇敢開創自己的冒險篇章。2022年正在進行的大夢計劃包括台灣首位無氧登頂七座全球十四高峰的呂忠翰，與台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠。兩人勇敢打造自己追夢藍圖的熱血故事，已陸續感動許多人。

橘子關懷基金會執行長陳秉良表示：「我們堅信，懷抱冒險精神的青年們，是台灣前進不可或缺的力量，這兩位青年奮鬥的領域是在走出一條台灣其他人沒走過的路，希望他們的冒險故事能夠感染更多人，傳遞 GoNext 的精神。」

呂忠翰在今年五月初成功完成人生第七座高峰的攀登，也締造台灣首次無氧攀登世界第三高峰干城章嘉的紀錄。他回顧過去的攀登經驗，曾遇到雪況不佳、山友身亡、登頂前染疫不得不撤退等挫折，更在攀登干城章嘉時，一度意識斷片而面臨死亡威脅，這個過程讓他一度產生自我懷疑，但沉靜下來後，更加確立自己「前進十四峰」計劃的目標。呂忠翰表示：「不論哪種冒險都不可能一帆風順，我希望透過我自身的故事讓更多人知道，即使經歷過生死交關，我仍然不放棄夢想。也期待有更多的青年面對冒險與挑戰時，能勇敢堅持自己的選擇。」

台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的球員袁永誠，今年年初第一次在西班牙職業聯賽登場。為了完成前進西班牙甲級聯賽的夢想，19歲的袁永誠多年來每天進行超過12小時的訓練，還要面對人在異鄉的孤獨感。懷抱著對職業足球的夢想及滿腔熱血，一路從台灣、中國到西班牙，袁永誠也分享堅持夢想的價值：「今年獲得在西協乙出賽的機會，雖然時間不長，卻讓我親身體驗職業聯賽等級的競爭，讓我有持續強化並超越自己的動力。我的夢想是前進西甲，這個目標很有挑戰性，但我一定會堅持下去。」今年適逢世界盃足球賽，曾為中華男足U16代表隊一員的袁永誠，也希望自己未來能有機會與中華隊征戰國際舞台。

▼劉柏園到場勉勵追夢青年。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 劉柏園,遊戲橘子,呂忠翰,袁永誠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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