好喝綠豆湯怎麼煮？　內行揭「關鍵2步驟」

▲網友分享綠豆湯煮法。（圖／翻攝自Facebook／廚藝公社）



記者隋昊志／綜合報導

天氣越來越熱，許多人會選擇吃上一碗冰涼消暑的綠豆湯，不但能止渴，還能夠清熱解毒，那怎樣才能煮出美味的綠豆湯呢？有女網友分享2個烹調關鍵步驟，不但能讓綠豆粒粒分明不偏硬，還能讓糖與湯汁完美融合。

一名女網友日前在臉書社團「廚藝公社」分享自己煮綠豆湯的心得，綠豆在買回家後先將它洗乾淨，稍微瀝乾水分後裝入容器或塑膠袋，接著放入冷凍庫結冰，如此一來就能夠破壞豆子本身的結構，會比較快煮爛，這個概念不只是綠豆，在煮紅豆、花生或薏仁時，都可以比照辦理。

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原PO接著指出，等到要煮綠豆湯時，把結凍的綠豆放入電鍋內鍋，加入7分滿的熱水，外鍋加2杯水，把綠豆煮熟、煮爛，開關跳起來先不急著打開，稍微燜一下，之後開蓋看一下綠豆爆開的程度，若是還沒有完全爆開的話，外鍋就再加一杯水煮一次。

▲綠豆湯具有止渴消暑、利尿、治便秘、解毒等功效。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



確認綠豆都爆開後才能加糖，這也是最重要的步驟，因為許多人在煮綠豆湯時，都會出現綠豆偏硬的狀況，原PO強調，就是要等綠豆煮熟後才能加糖，不然綠豆不會軟，會硬硬的，加好糖攪拌後，外鍋再倒半杯水煮，讓糖跟綠豆湯更融合、更好吃，完成後放入冰箱就大功告成了。

不少網友看完原PO分享的步驟，紛紛留言表示「綠豆煮的粒粒分明真漂亮，這好方法真實用，謝謝分享」、「原來糖要最後放…難怪我煮的都不會軟」、「我也愛吃這種的」、「原來糖是最後放，感謝」、「原來還有這麼多功夫啊！真是學到了！謝謝分享」。除此之外，也有人分享說，「加點檸檬汁味道更讚」、「加新鮮百合一起煮很好吃」。

雖然綠豆湯具有止渴消暑、利尿、治便秘、解毒等等功效，但卻不是每個人都適合喝，過去本站曾報導「夏天喝綠豆湯好消暑，但這4種人絕對不能喝！」若是體質虛寒、正值經期、消化功能差（老人、小孩、病患）、正在服用藥物的人，可能都不適合喝綠豆湯，否則可能反而對身體造成不好的影響。