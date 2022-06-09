　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖男粉肉搜女直播主家當鄰居　破門入侵麻繩綑綁...餵藥囚禁8hr

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲恐怖男粉肉搜女直播主住家當鄰居，破門入侵綑綁！餵藥囚禁8小時。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

雲林一位35歲的廖姓男子，愛上一名住在高雄的許姓女直播主，但因告白後遭到她封鎖，心生不滿，在網路肉搜到許女在高雄的租屋處，竟南下租屋變成她的鄰居，住進她隔壁房。今年1月時，廖男趁許女返家時破門入侵她的房間，以手銬、麻繩銬住她雙手，期間更2次逼迫許女吞安眠藥，囚禁她長達8小時之久。許女趁廖男鬆懈沉睡後，逃到超商報案求救，檢方後依強盜、妨害自由等罪將他起訴。

根據起訴書內容，廖男向許女告白後遭到封鎖，隨後肉搜到許女高雄租屋處，便向房東承租房間，後反應房間漏水要求換房，直接換到許女隔壁房居住。後來，廖男因缺錢花用，今年1月11日晚上6點，埋伏在許女房間外，等待她返家後破門入侵。

廖男先以手銬、麻繩等器具銬住許女雙手，並以束帶綁住雙手大拇指，還持預藏的水果刀揮舞，要脅許女就範後，拘禁她長達8小時之久，期間並兩次逼迫許女服用含第四級毒品Estazolam的悠樂丁錠安眠藥，導致許女神智不清、無法正常思考。

之後，廖男命令許女交出200元現金、金融卡5張、信用卡3張、身分證、健保卡、駕照、PIXEL4橘色手機、鑰匙1串，總共損失2萬4200元，另脅迫許女提供提款卡密碼，意圖盜領帳戶的現金。

許女假意配合後，廖男鬆懈心防沉睡，許女見機趁隙逃逸至鄰近的便利商店委請店員報案，經員警接獲報案後派員馳赴現場，見許女手上仍上有手銬、麻繩等拘禁器具，手腕部分也有明顯之紅腫勒痕、傷痕，將廖男帶返回分局偵辦。

高雄地檢署審查後，依犯刑法第302條剝奪行動自由、第330條第1項侵入住宅、攜帶兇器加重強盜、毒品危害防制條例第6條第4項以強暴方法使人施用第四級毒品等罪嫌，將廖男起訴。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
女童遭毆「鄉民正義」潑漆、撒冥紙！　5男1女慘了
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園家暴案機車行遭潑漆、撒冥紙　涉案5男1女下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

恐怖男粉肉搜女直播主家當鄰居　破門入侵麻繩綑綁...餵藥囚禁8hr

老牌飯店內鬥爆不完！董座女兒盜蓋姑姑印鑑　暗偷股權下場出爐

質疑吳秉叡買疫苗收回扣　網友罵「蘇貞昌的狗」下場曝

男騎電動車散心　迷途6小時累癱...女兒激動抱哭「這阮爸啦」

「第一次給阿姨好不好」宜蘭熟女突摸大腿求交往...16歲少年嚇跑

揹屍畫面曝光！桃山女山友陳屍路間　救難人員徒步護送下山

通聯風波再燒新北消防！網出征改名「還原重現中心」：演員訓練班

驚險畫面曝！轎車連2撞碎裂零件狂噴　她「高雄式騎法」閃身保命

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

桃園家暴案機車行遭潑漆、撒冥紙　涉案5男1女下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

恐怖男粉肉搜女直播主家當鄰居　破門入侵麻繩綑綁...餵藥囚禁8hr

老牌飯店內鬥爆不完！董座女兒盜蓋姑姑印鑑　暗偷股權下場出爐

質疑吳秉叡買疫苗收回扣　網友罵「蘇貞昌的狗」下場曝

男騎電動車散心　迷途6小時累癱...女兒激動抱哭「這阮爸啦」

「第一次給阿姨好不好」宜蘭熟女突摸大腿求交往...16歲少年嚇跑

揹屍畫面曝光！桃山女山友陳屍路間　救難人員徒步護送下山

通聯風波再燒新北消防！網出征改名「還原重現中心」：演員訓練班

驚險畫面曝！轎車連2撞碎裂零件狂噴　她「高雄式騎法」閃身保命

媽媽假裝暈倒！邊境秒衝向前「CPR急救」...雙腳大力壓胸口超機靈

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

桃園家暴案機車行遭潑漆、撒冥紙　涉案5男1女下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

洋基新王牌柯特斯只投4.1局本季最慘　邦威2度登板無失分

新北嗆「下指導棋」　羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

社會熱門新聞

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

8歲女童涉霸凌　繼父報紙捲巴頭惹議

車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

快訊／國3「6車連環撞」1死1重傷　最新畫面曝

快訊／台南歸仁驚傳槍響　釀1死1傷

4酒客當街爆鬥毆　1男左胸中刀不治

桃園機車行傳虐童！網肉搜店家出征

林義傑遭搜索　超馬好手涉「包攬訴訟」

監視器都拍到了！北市偵查隊長強拖女子進寢室性侵

更多熱門

相關新聞

離婚阿伯為抖內女主播　扮正妹騙另一大叔

離婚阿伯為抖內女主播　扮正妹騙另一大叔

江蘇一名50多歲的男子為了討好自己喜歡的女直播主，打賞了上百萬元人民幣，還假扮成女直播主的閨蜜，教其他男粉絲送禮物，並與其中一名男粉絲談戀愛，詐騙得手16萬元（約70萬元人民幣），然後再將這些錢全部用來打賞女直播主。但令兩人沒想到的是，該名女直播主早已結婚，與男粉絲交往也根本沒有認真，只是為了多獲取一些打賞。

E奶直播主掉皮夾遭偷5千　涉案男找到了

E奶直播主掉皮夾遭偷5千　涉案男找到了

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸

辣妹裸體直播逛墾丁大街！吸3萬粉繳費看SM　

辣妹裸體直播逛墾丁大街！吸3萬粉繳費看SM　

女直播主遭性侵　隔天要求道歉又被硬上

女直播主遭性侵　隔天要求道歉又被硬上

關鍵字：

女直播主

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面