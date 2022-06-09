恐怖男粉肉搜女直播主家當鄰居　破門入侵麻繩綑綁...餵藥囚禁8hr





▲恐怖男粉肉搜女直播主住家當鄰居，破門入侵綑綁！餵藥囚禁8小時。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

雲林一位35歲的廖姓男子，愛上一名住在高雄的許姓女直播主，但因告白後遭到她封鎖，心生不滿，在網路肉搜到許女在高雄的租屋處，竟南下租屋變成她的鄰居，住進她隔壁房。今年1月時，廖男趁許女返家時破門入侵她的房間，以手銬、麻繩銬住她雙手，期間更2次逼迫許女吞安眠藥，囚禁她長達8小時之久。許女趁廖男鬆懈沉睡後，逃到超商報案求救，檢方後依強盜、妨害自由等罪將他起訴。

根據起訴書內容，廖男向許女告白後遭到封鎖，隨後肉搜到許女高雄租屋處，便向房東承租房間，後反應房間漏水要求換房，直接換到許女隔壁房居住。後來，廖男因缺錢花用，今年1月11日晚上6點，埋伏在許女房間外，等待她返家後破門入侵。

廖男先以手銬、麻繩等器具銬住許女雙手，並以束帶綁住雙手大拇指，還持預藏的水果刀揮舞，要脅許女就範後，拘禁她長達8小時之久，期間並兩次逼迫許女服用含第四級毒品Estazolam的悠樂丁錠安眠藥，導致許女神智不清、無法正常思考。

之後，廖男命令許女交出200元現金、金融卡5張、信用卡3張、身分證、健保卡、駕照、PIXEL4橘色手機、鑰匙1串，總共損失2萬4200元，另脅迫許女提供提款卡密碼，意圖盜領帳戶的現金。

許女假意配合後，廖男鬆懈心防沉睡，許女見機趁隙逃逸至鄰近的便利商店委請店員報案，經員警接獲報案後派員馳赴現場，見許女手上仍上有手銬、麻繩等拘禁器具，手腕部分也有明顯之紅腫勒痕、傷痕，將廖男帶返回分局偵辦。

高雄地檢署審查後，依犯刑法第302條剝奪行動自由、第330條第1項侵入住宅、攜帶兇器加重強盜、毒品危害防制條例第6條第4項以強暴方法使人施用第四級毒品等罪嫌，將廖男起訴。