0＋7適用哪些人？10大QA一次看「這欄沒勾就是3＋4」

▲打完3劑且快篩陰性的密切接觸者，可實施0＋7新制。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者李佳蓉／整理報導

指揮中心宣布，確診者同住家人「打滿3劑快篩陰即可0＋7免隔離」自昨（17）日上路，不用再3＋4居隔，但仍有不少民眾看了一頭霧水。例如沒打滿3劑的國高中生是否也納入？通報流程該如何勾選？另外，民眾也關心0＋7會不會收到居家隔離通知書。《東森新媒體ETtoday》針對最新防疫規定統整出10大QA，消除你的疑慮。

Q1：什麼是0＋7居隔新制？

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A1：原先確診者的密切接觸者（同住家人或同寢室室友）會被匡列居家隔離3天，隔離期間不可外出，期滿後接著4天自主防疫，快篩陰性後即可外出購物或上班。

17日起規定進一步鬆綁，完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，但需配合7天自主防疫， 7天期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

▲最新4類對象隔離檢疫規定。（圖／ETToday製表）



Q2：沒有打滿3劑疫苗怎麼辦？

A2：未完成3劑疫苗接種者需維持「3天居家隔離＋4天自主防疫」，隔離期間應留在家中、禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

▲未來已打滿3劑的國高中學生，一樣適用0＋7。（示意圖／記者林悅翻攝）

Q3：國高中生未打滿3劑，適用0＋7新制嗎？

A3：指揮官陳時中回應「適用」，但因大部分國高中生還未接種第3劑疫苗，因此該問題還沒產生。若有已完成3劑疫苗接種的學生也適用0＋7新制。

Q4：確診者自主通報如何勾選同住者0＋7？

A4：疾病管制署預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師說明，配合新制0＋7，自主疫調回報系統有新增勾選欄位，當民眾進入第3題組，於填寫密切接觸者時，每一個同住者清單下方都會有勾選項目，如果已經打完3劑疫苗，就可選0＋7的欄位。

▲自主回報疫調系統新增功能說明。（圖／指揮中心提供）

Q5：如果在系統中勾選錯誤，想要從0＋7改選3＋4，或是由3＋4改選0＋7怎麼辦？

A5：指揮中心說明，如不小心誤填或勾選錯誤者，請於24小時內至原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改。請注意，24小時之內，只能編輯一次，編輯完成送出後，將無法再度修改，因此編輯時請務必確認資料完全正確再送出。

Q6：選擇0＋7會收到居隔通知書嗎？

A6：陳婉青表示，如果勾選0＋7，原則上系統不會開居家隔離通知書，如果沒有勾選，就是3＋4居家隔離方案，之後會收到居家隔離通知書。

Q7：打滿3劑可以選擇3＋4不要0＋7嗎？

A7：可以。陳婉青指出，假設同住家人已經完成疫苗追加劑，但是選擇3＋4，而不是0＋7的話，該新增欄位（Q4處）就不需要勾選。

▲已經康復的確診者，3個月內可免除隔離。（示意圖／記者陳建宇攝）

Q8：確診者康復後，若再被匡列是否適用0＋7？

A8：陳婉青解釋，目前如果是確診者，在3個月內被列為接觸者，可免除3＋4或0＋7居隔，因為一般認為，3個月內會再感染的風險不高，即使已經有相關公布，但也不會再列為接觸者。

不過，確診後仍然有部分可能再次感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年截至5/16為止，有457名確診者在「去年或者前年曾經有確診紀錄」，少數可能是感染較久，處於陰陰陽陽階段，大部分今年確診都是Omicron，和去年、前年不同病毒株，雖然沒有進一步研析，但大部分都是再感染或重複感染。

Q9：從國外入境的居家檢疫也可以0＋7嗎？

A9：不行。入境居檢仍維持7＋7天。目前入境者居檢規定如下：



（一）居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

（二）以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

（三）同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

Q10：確診者的居家照護也可以0＋7嗎？

A10：不行。居家照護仍維持7＋7天。目前居家照護解隔規定如下：距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。