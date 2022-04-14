反駁贏不了初選可回鍋傳言　蔡畹鎣：離開新北市政府後就沒要回去

▲蔡畹鎣（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市第9選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）選情向來藍大於綠，此次國民黨預計提名3人，卻有6人登記，競爭激烈。然而，參選人之一的「侯家軍」新北市前副發言人蔡畹鎣卻指，有地方謠言稱她若未通過初選，還可回新北市府工作，因此她要嚴正聲明，從離開市府的那一刻開始，自己就沒有抱著要回去的想法。

蔡畹鎣14日在臉書表示，最近地方有很多謠言，說她初選沒過也沒關係，因為還可以回新北市府工作。「我必須嚴正聲明，既然已經參選，就一定全力以赴，既然已經要為大文山全心投入，就不會再有其他選擇！」

蔡畹鎣說，自己決定參選，就是盡全力爭取提名機會，拚過初選，用行動讓大家看見我對地方的用心；這陣子，不論在路口、市場、公園等各種場合，不論面對誰，不分年齡、族群，只要是市民好朋友，她都是拿出我100％的真心。

蔡畹鎣也強調，「從離開市府的那一刻開始，我就沒有抱著要回去的想法，無論結果如何，我相信只要盡心盡力，就不會有遺憾，我會用全力以赴的心態來面對」。

蔡畹鎣表示，這陣子她常聽見來自各方對她的建議與指教；做不好的地方她會努力改正，但惡意的謠言與人身攻擊，該澄清的也一定要說清楚，這不僅是保護她自己，更是要給支持者一個交代。