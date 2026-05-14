川習會後白宮避談台灣！盧比歐重申「戰略模糊」：美對台政策沒變

▲美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普14日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，雙方談及台灣、貿易與伊朗等敏感議題。其中，習近平當面警告，若台灣問題處理不當，恐導致美中「碰撞甚至衝突」。不過，隨行的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會後強調，美國對台政策「沒有改變」，並重申任何以武力改變現狀的做法，都是「嚴重錯誤」。

習近平警告：台灣問題恐讓美中爆衝突

根據中國官媒新華社與中國外交部公布內容，習近平在北京人民大會堂會晤川普時表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，若處理得當，雙邊關係就能維持穩定；但若處理失當，「兩國就會碰撞甚至衝突」，將把整個中美關係推向危險境地。

這場「川習會」歷時約2個多小時，是川普重返白宮後首度訪中，也是美國總統近10年來首次正式訪問中國。現場安排高規格歡迎儀式，包括鳴禮炮、軍樂隊演奏美中國歌，以及大批學生揮舞兩國國旗迎接，氣氛隆重。

不過，相較於川普公開稱讚習近平是「偉大的領導人」，還說「很榮幸成為你的朋友」，習近平談話則顯得更加強硬，甚至提及國際政治中的「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），暗示崛起強權與既有強權之間可能爆發衝突。

▲川普、習近平 。（圖／翻攝自央視）

盧比歐：任何強行改變現狀都會出問題

會後接受NBC專訪時，盧比歐表示，中方每次高層會談都會提到台灣問題，而美方也都會明確表達立場，「截至目前為止，包括今天的會談在內，美國對台政策並未改變。」他強調，美國始終認為，任何強迫或以武力改變現狀的行為都會造成問題，「這不只對美國有影響，而是對全球都會造成衝擊。」

盧比歐也指出，美方與中方都認同「戰略穩定」的重要性，避免因誤判導致更大衝突。他並提到，美國長期對台採取「戰略模糊」政策，就是不希望台海發生破壞性的事件。

對於外界關注習近平是否要求美方停止對台軍售，盧比歐則透露，相關議題過去曾談過，但「不是這次會議的主要焦點」。他強調，對台軍售最終仍是由美國總統決定，國會也會參與相關程序。

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

白宮未提台灣 川普預告習近平將訪美

值得注意的是，白宮會後發布的聲明並未提及台灣議題，僅強調雙方就伊朗核問題、能源安全、芬太尼前驅物與經貿合作交換意見。川普也透露，習近平預計將於9月24日回訪白宮。

此外，盧比歐受訪時也被問到中國是否有意武力犯台。他認為，北京其實更希望透過和平方式讓台灣「自願加入」，甚至可能期待台灣透過投票或公投接受統一。但他也重申，「如果中國試圖以武力或任何脅迫方式完成所謂統一，那將會是可怕的錯誤。」他直言，相關後果不只是美國承擔，而是全球都將受到波及。

台灣政府回應：感謝美方長期支持

針對川習會談，台灣行政院發言人李慧芝則表示，政府感謝美方長期以來對台灣的支持，也正面看待所有有助於區域穩定與風險控管的作為。她強調，美國已多次重申對台立場清楚且堅定，台灣也將持續與理念相近國家合作，共同維護台海與印太區域和平穩定。