習近平警告「台灣問題」處理不好中美恐衝突　專家：顯示美未讓步

▲習近平警告，台灣問題處理不好，中美關係會十分危險。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普正在北京訪問，根據中國官媒釋出的訊息，習近平特別點名台灣，警告川普若處理不好，中美關係會十分危險。對此，國際危機分析家指出，習近平在會晤中就台灣問題向川普予以嚴厲警告，顯示川普在台灣問題上可能沒有做出讓步。

習近平警告台灣議題 稱處理不好恐爆衝突

根據美聯社報導，習近平在川習會上特別點名台灣問題，他強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

報導指出，過去幾年間，北京政府持續加大對台灣盟國的拉攏，加大對台灣的軍事壓力。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日重申，美國對台政策未變，並警告中國若以武力奪取台灣，將是一個可怕的錯誤。

國際危機組織分析 強硬措辭顯示未讓步

位在布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）東北亞高級分析師楊晧暐（William Yang）指出，「若中國從川普那裡取得任何關於台灣問題的實質性讓步，那麼北京方面在川習會的官方聲明中就會有所體現，如今缺乏此類提及，加上相對強硬的語氣，顯示川普在台灣問題上可能沒有做出讓步」。