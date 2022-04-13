二林基督教醫院6護理人員確診　院方：暫停門診無院內感染

▲二林基督教醫院有6名護理人員確診，院方已暫停門診且無院內感染情事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化二林基督教醫院昨天有6名門診區護理同仁確診，第一個出現症狀之門診護理人員近日曾回北部縣市探親，返回彰化後出現鼻塞、咳嗽、有痰症狀，經急診採檢確診，其他5名門診護理人員因與確診者中午脫下口罩近距離用餐而感染確診，共採檢1106人全都陰性，並無院內感染情事。





院方為了確保民眾就醫安全，自4月12日起採檢本院全體醫師、護理師、行政及非醫療同仁、實習生、外包工作人員、住院病人及陪病者、洗腎病人及陪病者、護家住民以及曾至本院就診且有接觸風險之社區民眾，共採檢1106人，因為本院平常就採取相當嚴格的防疫措施，除6名護理人員陽性確診，其餘皆為陰性，其餘詳細疫調情況將由衛生局公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...





為了確保民眾就醫安全，院方今天全面化學清消院內及周遭環境以防堵疫情，並暫停門診服務，門診區高風險接觸者亦已執行居家隔離。





院方表示，自疫情開始皆小心謹慎、沉著應對，6名確診護理人員皆已完成疫苗第三劑施打滿14天以上，所以都是輕症或無症狀，本次疫情在疾管署及衛生局指導支持下，疫情已獲控制，呼籲民眾勿妄加臆測或轉發來源不明之網路訊息，以免動搖民心進而影響防疫。請社會大眾多給予正向支持與力量，讓第一線醫護人員能專心抗疫，在全民一心、彼此互信互賴的努力下，使疫情早日平息。