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今日決戰！打龜號零四測試10點登場　風車大道湧人潮見證歷紀錄

記者游瓊華／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」，酸台灣「沒有快車」。廖老大為證明台灣賽車水準，自費改裝一輛進口奧迪TT RS決定高下，並取名「打龜號」，也邀請長年征戰國外大賽的南霸天、D2賽車手郭國信擔任測試車手，今天上午10點在風車大道測試，預計9點鐘封路，現場也已經湧入大批民眾見證歷史時刻。

▲今日決戰！打龜號零四測試10點登場　風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）

▲▼今日決戰！打龜號零四測試10點登場，風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）

打龜號零四測試10點登場，風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）

▲▼ 打龜號零四測試10點登場，風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）

先前0到100加速，測出2.16秒，已經比對手快，這次零四測試，廖老大表示，預計三趟內能超越對手的8.93秒成績，也有機會挑戰亞洲紀錄。

台灣廖老大對決中國「HG杰爺」，兩岸尬車賽事地點，一度面臨「無路可跑」。民進黨立委莊競程、台中市議員江肇國、曾朝榮等積極努力奔走下，甚至找上交通部長王國材，終於取得公文借到場地。台中港務分公司同意租借台中港環港北路進行0-400公尺賽車直線加速時測。

▲開戰杰尼龜倒數！試車0-100飆出2.16秒駕駛身分「南霸天」曝光。（圖／翻攝郭國信粉絲團）

▲開戰杰尼龜倒數！試車0-100飆出2.16秒，駕駛身分是「南霸天」郭國信。（圖／翻攝郭國信粉絲團）

這次測試的車手郭國信受訪表示，與廖老大已經合作10多年，這次打龜號從引擎等都是他協助打造、設定。雖然自己之前較少零四加速賽經驗，日前就是他駕駛打龜號創下時速0-100僅花2.16秒紀錄，之後挑戰也會是由他駕駛。郭國信透露，這次「一定會贏杰尼龜！很簡單，也沒什麼壓力！預估時速0到400約莫花8.6秒-8.7秒間。」

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