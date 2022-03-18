快訊／特戰兵嗆蔡英文「戰鬥裝輸教召」！陸軍司令部回應了

▲新式教召被外界稱為「史上最硬教召」。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日一名入伍2年的陸軍特戰兵寫信給總統，直言「我們連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員卻都用新的。」文中道盡基層的感受與觀察，戳中許多人的心聲，最後一段更嗆辣吐槽「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」對此，陸軍司令部今（18）日晚間也緊急回應了。

本報稍早報導「特戰兵沒戰鬥裝「教召卻用新的」 他寫信給總統！最後1段嗆爆」，一名現任陸軍特戰兵近日在臉書PO出這封寫給總統蔡英文的信，表示自己當了2年的兵，很多東西沒有發，都要用自己的錢去買，甚至連自己的戰鬥個裝都沒有，然而教召人員卻用新的，讓他心裡相當不平衡。文章一出，馬上吸引不少網友關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲自願役寫信陳情。（圖／翻攝自臉書／解讀國軍軍事新聞，點圖可放大）

陸軍司令部18日晚間發布新聞稿回應，本軍戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70%，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍司令部指出，今年首度實驗新制教召訓練，依常、後一致要求，為結合作戰任務蒐集相關參數，教召官兵比照戰鬥部隊，於召訓期間發放個裝，用於驗證，並於解召後繳回；後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

陸軍司令部強調，本軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許。航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪品予單位人員；針對欠撥裝備，均完成申請，俟獲撥後即配發個人使用。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完